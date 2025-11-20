Thông tin về việc bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - cho biết số cơ sở nhà đất còn dôi dư tiếp tục phải xử lý theo thống kê của các địa phương là 9.914.