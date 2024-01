Phủ Tây Hồ đông nghẹt, người dân dầm mưa đi lễ ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Rất đông người dân Hà Nội đã đổ về Phủ Tây Hồ để đi lễ ngày mùng 1 cuối cùng của năm Quý Mão. Do lượng đổ về rất đông nên Ban quản lý Phủ phải căng mình thực hiện các công tác đảm bảo an ninh an toàn.