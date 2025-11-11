Nguyễn Xuân Son nói gì trong lần trở lại ĐT Việt Nam?

Trở lại ĐT Việt Nam sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, Nguyễn Xuân Son bày tỏ niềm hạnh phúc và quyết tâm nắm bắt cơ hội để cống hiến cho đội tuyển trong hành trình hướng tới vòng loại Asian Cup 2027.