"Hôm nay là ngày đặc biệt vì tôi đã trở lại tuyển Việt Nam sau 11 tháng vắng bóng. Trở lại khoác áo đội tuyển sau chừng ấy thời gian khiến tôi hạnh phúc. Gia đình ủng hộ tôi rất nhiều.

HLV Kim Sang Sik tạo điều kiện và chào đón tôi trở lại đội tuyển lần này. Được giúp đỡ đội tuyển và cống hiến cho màu cờ Việt Nam là niềm vinh dự của tôi", Xuân Son chia sẻ cảm xúc trong ngày trở lại ĐTQG Việt Nam sau gần 1 năm chữa trị chấn thương gãy chân.

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau gần 1 năm vắng bóng. Ảnh: S.N

"Lần này cũng giống như lần trước thôi. Các đồng đội vui khi thấy tôi trở lại. Tôi nói với thầy Kim và các đồng đội là cảm ơn mọi người đã chờ đợi. Lúc này tôi sẵn sàng thi đấu. Tôi bình phục 100% và đủ khả năng đá hết một trận đấu mà không e ngại rủi ro", tiền đạo 28 tuổi khẳng định.

Về khả năng được thi đấu ở trận gặp Lào ngày 19/11 tới, Xuân Son cho biết quyết định phụ thuộc vào HLV Kim Sang Sik, và bản thân anh nỗ lực hết sức trong những buổi tập sắp tới để khẳng định sự trở lại của mình.

"Lúc này tôi đã sẵn sàng mang đến màn trình diễn tốt nhất. Tôi rất nỗ lực để lấy lại phong độ. Tôi không biết khả năng mình được ra sân ở trận Lào là bao nhiêu, vì tùy vào quyết định của HLV Kim. Còn tôi luôn sẵn sàng đá hết cả trận, không chỉ trận Lào mà cả các trận khác nữa.

Nếu được ra sân trận gặp Lào, tôi sẽ tận hưởng nó. Tôi cố gắng ghi bàn hoặc kiến tạo, nhưng điều quan trọng nhất là tuyển Việt Nam chiến thắng. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn sự cổ vũ của tất cả các bạn. Tôi yêu màu áo Việt Nam và chiến đấu hết khả năng vì nó", Xuân Son nhấn mạnh.