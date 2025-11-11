Sáng 11/11, những thành viên còn lại của tuyển Việt Nam hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho trận gặp Lào trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tâm điểm của đợt tập trung này là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Chân sút sinh năm 1997 cùng vợ di chuyển tới nơi đóng quân của tuyển Việt Nam. Anh cười rất tươi khi được gặp lại các đồng đội ở đội tuyển.

Xuân Son có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng cùng tuyển Việt Nam tập luyện.

Việt Trì (Phú Thọ) là nơi có nhiều kỷ niệm đẹp với Xuân Son. Trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, tiền đạo người Brazil lập cú đúp vào lưới Thái Lan, góp công lớn giúp tuyển Việt Nam đăng quang (lượt về thắng 3-2).

Sau gần 1 năm vắng bóng để chữa trị chấn thương, Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam với sự háo hức. “Chào mọi người, Son lên tập trung đội tuyển nhé”, chân sút Thép Xanh Nam Định viết trên trang cá nhân.

Màn tái xuất của Xuân Son giúp HLV Kim Sang Sik có thêm sự lựa chọn cực chất lượng cho hàng công tuyển Việt Nam. Tuy nhiên trong những ngày tới, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng đội ngũ y tế sẽ phải kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe của tiền đạo 28 tuổi, trước khi đưa ra quyết định có sử dụng anh ở trận gặp Lào tới đây hay không.

Quang Hải, Thành Chung... hội quân trong sáng 11/11. Ảnh: Hải Hoàng

Ngoài Xuân Son, trong sáng 11/11, các cầu thủ thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định, CAHN và Hà Nội FC cũng hội quân sau khi vòng 11 V-League khép lại. Tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào chiều nay, sau khi có đủ quân số.

Theo kế hoạch, ngày 15/11 tuyển Việt Nam sang Lào, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11. Hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 9 điểm sau 4 trận, trong khi Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. Đứng đầu bảng F là Malaysia, với 12 điểm.