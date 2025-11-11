Tuyển Việt Nam: Xuân Son chạy như 'xé gió', Văn Lâm bỏ dở buổi tập
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam với hình ảnh quen thuộc, sẵn sàng ghi bàn vào lưới Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Ảnh: Đ.C
Viktor Lê, Nguyễn Đình Bắc và Minh Phúc phải tập hồi phục, nhưng vẫn sẵn sàng cùng U22 Việt Nam đá trận mở màn gặp U22 Trung Quốc tại CFA Team China Panda Cup 2025.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son thông báo tin cực vui ngày trở lại tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.
