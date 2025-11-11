tuyen viet nam 1.jpg
Chiều 11/11, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Việt Trì (Phú Thọ),  chuẩn bị cho trận gặp Lào trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027. 
dang van lam.jpg
Ngay trong buổi tập đầu tiên, thủ môn Đặng Văn Lâm dính một chấn thương nhẹ nơi bắp đùi và phải bỏ dở buổi tập.
tuyen viet nam 4.jpg
Khổng Minh Gia Bảo là một trong hai tân binh của tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này.
xuan son tuyen viet nam 1.jpg
Tâm điểm ở tuyển Việt Nam là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.
xuan son tuyen viet nam 3.jpg
Sau gần 1 năm vắng bóng vì chấn thương, Xuân Son đang rất nỗ lực lấy lại phong độ.
xuan son tuyen viet nam 4.jpg
Anh di chuyển với tốc độ nhanh cùng khả năng sút bóng có độ chính xác cao.
xuan son tuyen viet nam 2.jpg
"Tôi sẵn sàng thi đấu, quyết ghi bàn vào lưới Lào nếu được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội. Tôi bình phục 100% và đủ khả năng đá hết một trận đấu mà không e ngại rủi ro", tiền đạo 28 tuổi khẳng định.
tuyen viet nam 5.jpg
HLV Kim Sang Sik quan sát Xuân Son rất kỹ.
tuyen viet nam 3.jpg
Tuyển Việt Nam có 4 buổi tập tại Việt Trì, lên đường sang Lào vào ngày 15/11.
tuyen viet nam 6.jpg
 Hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 9 điểm sau 4 trận, trong khi Lào đứng thứ 3 với 3 điểm. Đứng đầu bảng F là Malaysia, với 12 điểm.

Ảnh: Đ.C