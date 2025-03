Tôi còn nhớ mãi hai bài tôi viết trong kỳ thi tuyển, cũng là hai bài phê bình đầu tiên. Bài đầu viết về đề tài phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam - nhân chứng của lịch sử, đã đạt những thành công rực rỡ tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Bài kia về phim ‘Bài ca người lính’ của Liên Xô. Nội dung phim đại ý kể về một người lính đi chiến trường lập công vì sự dũng cảm. Người lính đó còn rất trẻ, mới có 19 tuổi thôi, nên khi xe tăng Đức đến gần thì anh sợ lắm, anh nhắm mắt lại và bắn, bắn liên tục. Thế nào mà đạn trúng vào xe tăng và nó cháy, tức là anh ấy lập công do may mắn chứ không phải do lòng dũng cảm tự thân. Dù sao, anh lính được thưởng là chuyến về quê thăm mẹ trước khi đi chiến đấu tiếp. Trên đường về quê, anh lính gặp nhiều cản trở, nhiều tình tiết vô cùng thú vị,… Về đến nhà thì không thấy mẹ đâu, anh lính lại chạy ra cánh đồng. Hai mẹ con ôm nhau, phía sau lưng là tiếng còi xe giục dã đã hết thời gian thăm mẹ.

Tôi sinh ra trong thời khắc chứng kiến đất nước chúng ta trải qua chiến tranh nên rất xúc động khi xem phim, có nhiều đồng cảm với bộ phim. Vì thế, hai bài luận của tôi được đánh giá rất tốt nên tôi được nhận vào học.

Đương nhiên, truyền thống gia đình cũng là yếu tố quan trọng vì ở nhà, từ khi tôi còn bé tí, bố mẹ cứ nói chuyện về phim, về làm phim là chính. Tôi và các em cũng theo mẹ đi quay phim, rồi đến “xưởng phim” xem phim... Điều đó đã ngấm vào tôi từ hồi trẻ con. Cũng may mắn là khi học ở Nga, các bạn sinh viên của tôi phần lớn đều là “con nhà nòi”, nhiều bạn có bố mẹ là đạo diễn nổi tiếng, hay là có ông nội là cựu Hiệu trưởng Trường VGIK tôi học. Thế nên chúng tôi có sự đồng cảm với nhau.

Có nhận xét rằng, “cái tôi” của người Việt Nam dường như bị nén xuống trong phim ở thời kì chiến tranh và cả trong thời bình. Bà nghĩ sao về nhận xét này?

Ở Việt Nam, thân phận con người không thể giống hoàn toàn với cái tôi của người Mỹ vì ở Mỹ chủ nghĩa cá nhân rất rõ ràng. Còn ở Việt Nam, về bản sắc hay tập tính, con người sống vì cộng đồng, con người bị ràng buộc quá nhiều thứ, nó che lấp đi cái tôi cá nhân, nó kìm nén cái tôi cá nhân xuống. Chẳng hạn, chúng ta xưng hô đâu chỉ có tôi, mà còn là con, cháu, em… Trước hết, phải thừa đặc tính đó trong con người Việt Nam đã.

Tuy nhiên, trong các bộ phim Việt Nam, kể cả về chủ đề chiến tranh hay thời bình, đều mang màu sắc số phận con người rất cao và sâu sắc. Chẳng hạn, trong phim “Cánh đồng hoang”, mà chúng tôi sẽ đưa vào chiếu tại Liên hoan phim tới đây, kể về hai vợ chồng anh du kích ở Đồng Tháp Mười. Ngữ cảnh phim cho thấy, họ sống ngoài đồng, bên trên là cảnh máy bay trực thăng săn đuổi, dưới đất là các đồng lúa. Họ trồng lúa, đi tiếp tế, làm giao liên cho bộ đội và phải nuôi con mới sinh được mấy tháng. Vậy mà họ sống rất hồn nhiên cho đến khi máy bay trực thăng bắn chết người chồng, rồi cô vợ đi trả thù. Sau khi cô vợ bắn chết viên lính Mỹ, thì từ trong túi của anh lính Mỹ rơi ra ảnh một người con gái, thì cô vợ thể hiện đầy thương cảm.

Cảnh phim đó cho thấy, thân phận và tâm hồn con người Việt Nam cũng đầy cảm xúc, nhân văn, được thể hiện qua nhiều phim của Việt Nam. Mà đâu chỉ có mình nhân vật đó, còn rất nhiều nhân vật khác nữa.

Chuyến đi Mỹ của bà trong dịp đầu tháng 3 để tham gia các hoạt động điện ảnh. Bà sẽ làm những điều gì để quảng bá cho phim Việt Nam?

Chuyến đi của tôi xuất phát từ lời mời của phía Mỹ tham dự đêm “Tiền Oscar” (The Night Before) lần thứ 23 - một hoạt động được tổ chức để những người làm nghề gặp gỡ, giao lưu, trao đổi rất thú vị. Trong dịp này, Hiệp hội chúng tôi sẽ có những cuộc làm việc với một số tập công ty và hãng phim lớn ở Hollywood, tổ chức một vài cuộc tọa đàm để giới thiệu cho các bạn biết được càng nhiều về môi trường làm phim ở Việt Nam, chính sách hợp tác làm phim, về điện ảnh Việt Nam nói chung và liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng… Chúng tôi muốn cho các bạn biết rằng Việt Nam bây giờ đã cởi mở hơn, đổi mới hơn, môi trường làm phim đã thông thoáng hơn, thị trường điện ảnh phát triển và thị phần phim Việt tăng trưởng rõ rệt.

Ví dụ, Luật Điện ảnh 2022 quy định khi duyệt kịch bản đoàn phim vào quay ở Việt Nam chỉ duyệt tóm tắt thôi, phần nào quay tại Việt Nam mới phải duyệt chi tiết chứ không phải toàn bộ kịch bản như trước. Tất nhiên, vẫn còn nhiều quy định cần tiếp tục tháo gỡ hoặc quy định chi tiết mà Hiệp hội chúng tôi từng kiến nghị, góp ý khi được Quốc hội mời tham vấn về dự thảo Luật Điện ảnh.