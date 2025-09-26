Nhà vệ sinh công cộng trăm tuổi 'lột xác' thành khách sạn, giá cao vẫn hút khách

Ẩn mình ngay trung tâm Oxford, 2 nhà vệ sinh công cộng hơn 130 năm tuổi vừa “lột xác” thành khách sạn giữa phố cổ. Giá phòng không hề rẻ, khoảng gần 300 USD/đêm, nhưng khách sạn đặc biệt này vẫn thu hút được nhiều khách du lịch.