Khám phá siêu ga tàu rộng nhất thế giới tại Trung Quốc, tương đương một thị trấn

Trung Quốc vừa trình làng “siêu ga tàu” lớn nhất hành tinh, rộng như cả một thị trấn và hiện đại chẳng khác gì sân bay quốc tế.