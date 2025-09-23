logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 09/GP - BTTTT, cấp ngày 07/01/2019
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Ba, 23/09/2025 - 05:55

Khám phá siêu ga tàu rộng nhất thế giới tại Trung Quốc, tương đương một thị trấn

Hạ Phương

Xem các bài viết của tác giả
Trung Quốc vừa trình làng “siêu ga tàu” lớn nhất hành tinh, rộng như cả một thị trấn và hiện đại chẳng khác gì sân bay quốc tế.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

Cách độc đáo Trung Quốc dùng để thử trọng tải cho 'siêu cầu' cao nhất thế giới

image

Hé lộ bí mật của xác ướp pharaoh 3000 năm tuổi đẹp nhất Ai Cập

image

Máy bay thành cung điện trên không: Bật mí chuyến bay xa xỉ nhất thế giới

image

Ấn Độ gây choáng ngợp với kỷ lục xây tháp người cao nhất thế giới

VIDEO NỔI BẬT