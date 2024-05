Để hiểu thêm về câu chuyện và bài học của Nhật Bản, chúng ta cần quay ngược chiều kim đồng hồ đến cuối những năm 1970, khi những dấu hiệu đầu tiên của cuộc chiến bán dẫn Nhật-Mỹ bắt đầu xuất hiện. Lúc này, Nhật Bản chuẩn bị vượt Mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong ngành bán dẫn. Kỳ tích kinh tế Nhật Bản thời hậu chiến bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim trong những năm 1960, khiến cho nhu cầu chip bán dẫn trong nước tăng mạnh mẽ. Các công ty Nhật Bản như NEC, Hitachi, và Toshiba đã nắm bắt cơ hội để đầu tư, giúp mở rộng thị phần toàn cầu trong cả hai công đoạn giá trị cao của ngành: thiết kế và sản xuất chip.

Các công ty Nhật Bản cũng được chính phủ hậu thuẫn mạnh mẽ, cùng với làn sóng FDI bắt đầu chảy mạnh vào xứ sở mặt trời mọc cuối những năm 1960 cho phép tiếp cận nguồn tài chính lớn hơn so với các công ty Mỹ. Lợi thế so với các công ty Mỹ cũng có được một phần do cách các công ty Nhật Bản thường liên kết với một ngân hàng lớn có thể đóng vai trò quản trị doanh nghiệp thông qua quyền sở hữu vốn cổ phần (cơ cấu sở hữu này bị cấm ở Mỹ dựa trên Đạo luật Glass-Steagall).

Những mối quan hệ với ngân hàng như vậy đã cho phép nhiều công ty bán dẫn Nhật Bản vượt qua các giai đoạn khủng hoảng trong ngành tốt hơn so với đối thủ Mỹ. Trong khi đó, tại Mỹ, chi phí vốn cao vào những năm 1980 và sự tăng giá của đồng USD, cùng với việc chậm áp dụng các công nghệ sản xuất và quy trình kiểm soát chất lượng mới đã đe doạ khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp bán dẫn Mỹ.

Các doanh nghiệp Nhật Bản nhanh chóng phát triển công nghệ sản xuất chip bán dẫn, tập trung vào chip nhớ (DRAM). Họ đã đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua các đổi mới trong quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng, bao gồm công nghệ tự động hoá và cắt giảm nguyên liệu lãng phí, làm tăng số lượng chip khả thi có thể được cắt ra từ tấm silicon. Sự trỗi dậy của các nhà sản xuất chip Nhật Bản cũng được hỗ trợ bởi các sáng kiến của chính phủ, trong đó có dự án bán dẫn VLSI (Very Large Scale Integrated, Tích hợp quy mô rất lớn), khuyến khích sự hợp tác toàn ngành để phát triển công nghệ hiện đại và đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng toàn cầu.

Đến đầu những năm 1980, Nhật Bản đã nắm giữ vị thế thống trị trong lĩnh vực chip nhớ, và chiếm một nửa thị phần bán dẫn toàn cầu vào cuối thập kỷ đó. So với Mỹ, nơi công nghệ bán dẫn bắt đầu nhưng đã mất vị thế dẫn đầu từ cuối những năm 1970, tâm trạng của các công ty bán dẫn đang bi quan do phải cạnh tranh khốc liệt và không thể đuổi kịp các nhà sản xuất Nhật Bản. Các chip bán dẫn của Nhật Bản có chất lượng và năng suất tương đương với chip của Mỹ, nhưng lại được sản xuất với chi phí thấp hơn nhiều. Theo Tsugio Makimoto, cựu Chủ tịch đơn vị bán dẫn của Hitachi, thập niên 1980 là “thời điểm mặt trời lặn ở Mỹ và mặt trời mọc ở Nhật Bản, là kỷ nguyên Nhật Bản là số 1”.