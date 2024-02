Bán hàng xuyên Tết là một việc không hề đơn giản khi thiếu hụt về nhân sự, bên cạnh đó mức lương cũng phải tăng lên gấp 2-4 lần ngày thường, đi kèm rủi ro doanh thu có thể không đủ, nhưng các chuỗi bán lẻ công nghệ ở Việt Nam vẫn sẽ cố gắng phục vụ khách hàng xuyên Tết.

Nhiều chuỗi bán lẻ công nghệ sẽ phục vụ khách hàng xuyên Tết.

Theo đó, chuỗi hệ thống của FPT Shop sẽ bắt đầu dừng bán hàng từ 12h trưa ngày 9/2 (30 Tết) và mở cửa bán lại vào ngày 13/2 (mồng 4 Tết). Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ này, khách hàng vẫn có thể đặt mua hàng online trên website và FPT Shop sẽ giao hàng ngay sau khi mở cửa trở lại.

Trong khi chuỗi bán lẻ hàng công nghệ đóng cửa nghỉ Tết, đáng chú ý chuỗi cửa hàng Long Châu của FPT, do đặc trưng là kinh doanh thuốc nên vẫn sẽ mở cửa 239 cửa hàng khắp cả nước để phục vụ khách hàng. Chỉ một số cửa hàng Long Châu tiến hành đóng cửa từ 12h trưa ngày 9/2 và mở lại vào ngày 13/2 như các cửa hàng của chuỗi FPT Shop.

Trong khi đó, các chuỗi cửa hàng của công ty Cổ phần Thế giới di động là Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone sẽ tiến hành nghỉ Tết từ ngày 9/2 và bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 13/2, một số cửa hàng sẽ mở cửa vào ngày 14/2 (mồng 5 Tết).

Riêng với chuỗi Bách Hoá Xanh mặc dù cùng đóng cửa từ ngày 9/2 nhưng sẽ mở cửa trở lại muộn hơn, một số siêu thị sẽ mở lại vào ngày 14/2, còn lại sẽ mở cửa toàn bộ vào ngày 15/2 (mồng 6 Tết).

Khác với FPT, chuỗi nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động sẽ nghỉ từ 9/2 và mở cửa phục vụ lại vào ngày 15/2, điều này tương tự với chuỗi AVAKids. Mặc dù vậy, đại diện truyền thông của Thế Giới Di Động cho biết, các hệ thống vẫn sẽ bán online xuyên Tết để phục vụ khách hàng.

Với các hệ thống nhỏ hơn, bên cạnh hình thức online, họ cũng sẽ tiến hành mở cửa các cửa hàng để bán xuyên Tết. Trong đó CellPhoneS sẽ mở bán xuyên Tết 28 cửa hàng trong số 115 cửa hàng tại 30 tỉnh, thành phố. Riêng các cửa hàng còn lại sẽ nghỉ Tết từ ngày 9/2 và mở cửa trở lại vào ngày 14/2.

Hệ thống Di Động Việt cũng tiến hành mở bán xuyên Tết tại 5 cửa hàng ở TP.HCM và 1 cửa hàng tại Hà Nội. Các cửa hàng còn lại nghỉ Tết từ 9/2 đến 14/2 và mở bán lại toàn hệ thống vào ngày 15/2/2024.

Hiện tại trong 3 ngày từ 5-7/2, Di Động Việt triển khai chương trình ưu đãi lớn cuối năm, điện thoại, MacBook, máy tính bảng… giảm đến 10 triệu. Giảm giá theo khung giờ, giảm thêm đến 500 nghìn trên giá đã giảm sẵn.

Với Minh Tuấn Mobile, toàn bộ các cửa hàng của hệ thống sẽ phục vụ khách hàng đến ngày 8/2 (29 Tết), sau đó sẽ mở bán xuyên Tết" tại 4 chi nhánh ở các khu vực: Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 10 và Quận Gò Vấp, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm chơi Tết của người dân trên địa bàn TP.HCM. Bên cạnh việc mở bán xuyên Tết tương tự các năm trước, Minh Tuấn Mobile cũng mang đến nhiều chương trình giảm giá trong dịp Tết này.

Cụ thể, từ 5/2/2024 (26 Tết Âm lịch), Minh Tuấn Mobile đã tiến hành điều chỉnh giảm nhẹ giá bán nhiều dòng sản phẩm như iPhone, MacBook, AirPods, iPad... Với mức điều chỉnh giảm nhẹ thêm từ 200.000 - 500.000 đồng so với tuần trước. Bên cạnh đó, tại 4 chi nhánh mở cửa xuyên Tết, hệ thống sẽ mang đến chương trình bốc thăm "Hái lộc đầu xuân" kéo dài từ Mùng 1 đến Mùng 3 Tết, với phần quà là những phong bao lì xì có giá trị ngẫu nhiên từ 100.000 đồng.

Đại diện một số hệ thống cửa hàng chia sẻ, trong những ngày cận Tết đã ghi nhận doanh số tăng do người dùng bắt đầu đi mua sắm hoặc lên đời điện thoại mới để đón Tết. Tuy nhiên, thực tế doanh thu vẫn thấp so với các năm trước đây, đồng thời dự đoán năm 2024 các chuỗi bán lẻ công nghệ vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế vĩ mô, sức mua giảm, khi điện thoại không phải là hàng hoá thiết yếu.