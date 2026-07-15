Những ngày qua, nhiều hộ dân có nhà mặt tiền quốc lộ 1 (nay là đường Lê Khả Phiêu), đoạn qua xã Bình Chánh (TPHCM), đã bắt đầu ồ ạt tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng, phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Theo ghi nhận, nhiều căn nhà dọc quốc lộ 1 đã được tháo dỡ hoàn toàn, để lại mặt bằng trống cho đơn vị thi công. Một số hộ dân khác cũng đang khẩn trương huy động nhân công, máy móc tháo dỡ phần công trình nằm trong phạm vi giải tỏa, đồng thời sửa chữa, cải tạo phần diện tích còn lại để sớm ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh.

Là một trong những tuyến giao thông cửa ngõ với lưu lượng phương tiện luôn ở mức cao và thường xuyên xảy ra ùn tắc, người dân kỳ vọng dự án sẽ sớm được triển khai, góp phần giảm kẹt xe, hoàn thiện hạ tầng và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.