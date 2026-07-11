Hiện trạng đường Phạm Văn Đồng trước khi mở thêm làn hỗn hợp cho xe máy

Sở Xây dựng TPHCM đang thống nhất phương án di dời dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng: giảm làn ô tô từ 4 xuống 3, tăng làn hỗn hợp từ 2 lên 3, nhằm phân bổ lại lưu lượng mà vẫn bảo đảm năng lực lưu thông của làn ô tô.