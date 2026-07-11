Theo ghi nhận của VietNamNet, hai làn hỗn hợp rộng 7m trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua cầu Bình Lợi và giao lộ Nguyễn Xí) thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm, khiến xe máy phải chờ nhiều nhịp đèn mới qua được giao lộ. Thậm chí, nhiều người bất chấp nguy hiểm, lấn sang làn ô tô để di chuyển nhanh hơn.