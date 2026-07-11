Theo ghi nhận của VietNamNet, nhiều người dân tại TPHCM và các tỉnh thành đến công viên Lê Thị Riêng thắp hương và mong ngóng thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại đây.