Cảnh đội nắng thắp hương, ngóng chờ tin hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Trong quá trình khai quật, quy tập hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TPHCM), nhiều người dân đã đến đây để bày mâm lễ, thắp hương tri ân những anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc.