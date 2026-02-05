Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc Xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con đường, trong các khu vườn nho ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Xen giữa màu xanh của lá non là những chùm nho chín đỏ, căng mọng, buông trĩu trên các khung giàn được tạo dáng công phu, báo hiệu một mùa nho cảnh vào vụ.

Nông dân đang chăm sóc cây nho cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Xuân Ngọc

Bên cạnh mai vàng, đào thắm, thì nho cảnh đang dần trở thành lựa chọn mới của nhiều gia đình trong trang trí không gian Xuân. Dáng cây vươn cao, tán xòe đều, quả sai trĩu không chỉ mang vẻ đẹp lạ mắt mà còn gửi gắm ước mong về sự sum suê, đủ đầy, một năm mới an lành, thịnh vượng.

Tại các vùng trồng nho truyền thống như Ninh Phước, Vĩnh Hải, Xuân Hải…, các nhà vườn, hợp tác xã tất bật chăm sóc, chỉnh sửa dáng thế cho những chậu nho cảnh trước khi xuất bán. Thị trường năm nay thêm phần sôi động nhờ sự xuất hiện của nhiều giống nho mới, kết hợp với các kiểu tạo dáng đa dạng như vòng tròn một tầng, ba tầng, dáng trực hay những gốc nho bonsai nhiều năm tuổi mang vẻ đẹp tự nhiên.

Những chùm nho trĩu quả, tạo dáng đẹp đang "hút hàng" dịp Tết. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông Lê Ngọc Hoài, thành viên Hợp tác xã Nho cảnh A8 (xã Ninh Phước) vừa tỉ mỉ kiểm tra từng chùm quả vừa cho biết, để phục vụ thị hiếu ngày càng cao của người chơi Tết, bên cạnh giống nho đỏ Red Cardinal quen thuộc, hợp tác xã đã mạnh dạn đưa vào sản xuất thêm nhiều giống mới như nho hồng NH01–152, nho kẹo NH01–26, nho ngón tay đen không hạt NH04–102, nho Muscat Bailey, nho Kyoho.

Mỗi chậu nho được chăm chút từ khâu ghép cành, tạo thế đến phân bố chùm quả sao cho hài hòa, bắt mắt. Vụ Tết Nguyên đán này, Hợp tác xã Nho cảnh A8 chuẩn bị khoảng 5.000 chậu nho cảnh các loại. Có những cây cho tới hàng chục chùm quả, thậm chí đạt mức “siêu phẩm” với khoảng 25 chùm trên một chậu.

Giá bán dao động từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng 3,5 triệu đồng, tùy theo tuổi cây và dáng thế. Đến thời điểm này, phần lớn sản lượng đã được thương lái và khách hàng đặt mua để kịp đưa ra các chợ hoa Xuân và thị trường nhiều tỉnh, thành.

Các thương lái đến tận vườn "săn" các chậu nho cảnh có dáng đẹp, nhiều chùm. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo anh Ngô Đức Trọng, một thương lái thu mua nho cảnh cung ứng cho thị trường miền Tây và Tây Nguyên, khách hàng ngày càng chuộng những chậu nho đã được dựng khung sẵn, tạo thế đẹp, chỉ cần đưa về là có thể trưng bày ngay.

“Những chùm nho chín đỏ, sai trĩu tạo cảm giác sung túc, rất hợp không khí ngày Tết và gây ấn tượng mạnh với khách đến chơi nhà”, anh Trọng chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở giá trị trang trí trong vài ngày Tết, nho cảnh còn được ưa chuộng nhờ khả năng sử dụng lâu dài. Sau Tết, người mua có thể hái quả thưởng thức, tiếp tục chăm sóc trong chậu hoặc trồng xuống đất cho leo giàn.

Dù từng chịu ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025, song nhờ kinh nghiệm canh tác lâu năm, các nhà vườn đã nhanh chóng phục hồi vườn nho, kịp thời cung ứng cho thị trường Tết.

Giữa không khí Xuân đang về, những chậu nho cảnh Khánh Hòa không chỉ mang theo sắc màu mới lạ cho ngày Tết, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho sản phẩm nông nghiệp đặc thù, góp phần nâng cao thu nhập cho người trồng nho nơi đây.