Những ngày này, dọc các tuyến đường lớn ở các phường Hạc Thành, Nguyệt Viên, Hàm Rồng (Thanh Hóa), không khí mua bán hoa, cây cảnh diễn ra sôi động. Hàng loạt xe tải chở cây cảnh nối đuôi nhau tập kết. Các điểm bán bày đủ loại cây phục vụ Tết như đào, quất, bưởi cảnh... Trong đó, hoa cúc - đặc biệt là cúc mâm xôi, trở thành mặt hàng hút khách nhất.

Ghi nhận cho thấy, từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều điểm bán cúc luôn trong tình trạng tấp nập người xem, người mua. Không ít chậu vừa được dỡ xuống đã nhanh chóng có chủ, khiến thương lái phải liên tục gọi điện “chốt” thêm hàng từ các nhà vườn.

Chỉ trong một ngày, anh Thu đã bán hết 1.000 chậu cúc. Ảnh: Lê Dương

Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, anh Thu liên tục phải nhập hàng về. Ảnh: Lê Dương

Một chậu cúc mâm xôi vàng óng. Ảnh: Lê Dương

Anh Nguyễn Văn Thu, một chủ vườn kiêm thương lái hoa tại phường Hạc Thành, cho biết, mọi năm gia đình anh chủ yếu buôn bán đào, kết hợp thêm một phần hoa cúc. Tuy nhiên, năm nay do năm nhuận, thời tiết diễn biến thất thường khiến đào ở nhiều vùng miền núi phía Bắc nở sớm, chất lượng hoa và nụ không đạt yêu cầu. Trước tình hình đó, anh quyết định chuyển hướng, tập trung nhập hoa cúc mâm xôi về bán Tết.

“Thú thực, tôi cũng khá bất ngờ vì sức mua năm nay tăng mạnh. Chuyến xe đầu tiên vừa đưa về, chỉ trong một ngày tôi đã bán hết khoảng 1.000 chậu cúc. Sợ ‘cháy hàng' nên từ bây giờ tôi phải liên hệ với các chủ vườn, đặt gom dần để kịp phục vụ khách những ngày cao điểm”, anh Thu chia sẻ.

Theo các thương lái, hoa cúc mâm xôi được ưa chuộng bởi nhiều ưu điểm: dễ trồng, dễ chăm sóc, hoa nở đều, màu sắc tươi tắn, tạo cảm giác sung túc, viên mãn đúng với không khí ngày Tết. Bên cạnh đó, cúc có thể trưng bày linh hoạt, từ đặt trong nhà, ngoài sân cho tới ban công, sau Tết còn có thể cắt cắm bình trang trí.

Giá bán hoa cúc cũng được đánh giá là vừa túi tiền với đa số người dân. Hiện, mỗi chậu cúc mâm xôi dao động từ 200.000-250.000 đồng, tùy kích thước và độ đẹp của tán hoa. Mức giá này giúp cúc trở thành lựa chọn thay thế hợp lý trong bối cảnh nhiều loại cây cảnh khác tăng giá hoặc chất lượng không đồng đều.

Lan là dòng hoa cao cấp nhưng cũng được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Lê Dương

Nhiều khách hàng đến chọn lan. Ảnh: Lê Dương

Giá lan hồ điệp dao động từ 1,8 đến 20 triệu đồng/chậu. Ảnh: Lê Dương

Không chỉ hoa cúc, phân khúc hoa cao cấp tại Thanh Hóa cũng đang vào mùa “chạy nước rút”. Trong không gian nhà màng khép kín, hàng chục nghìn chậu lan hồ điệp đồng loạt bung nụ, khoe sắc rực rỡ, tạo nên bức tranh sinh động của mùa hoa Tết.

Tại khu vườn lan hồ điệp rộng hơn 1.000 m2 ở phường Đông Tiến, không khí sản xuất, đóng gói diễn ra khẩn trương từ sáng sớm đến tối muộn. Năm nay, vườn lan duy trì quy mô hơn 30.000 cây. Thời điểm hiện tại, khoảng 30% sản lượng đã được xuất bán, chủ yếu là các chậu lan hoàn thiện phục vụ trưng bày và làm quà biếu Tết.

Giá lan hồ điệp dao động từ 1,8 đến 20 triệu đồng/chậu đối với khách lẻ. Riêng các đơn hàng lớn cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.