XEM CLIP: Thâu đêm làm loại bánh bình dân không thể thiếu trong ngày Tết

Cả làng "đua nhau gõ lốc cốc" từ 2h sáng

Làng An Lạc (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) từ lâu nổi tiếng với nghề làm bánh in – loại bánh dân dã, quen thuộc với người dân miền Trung. Mỗi dịp Tết đến, trên bàn thờ tổ tiên của nhiều gia đình không thể thiếu vài gói bánh in đặt trang trọng bên cạnh mâm ngũ quả. Chính thói quen này khiến nhu cầu tiêu thụ bánh in luôn tăng mạnh vào dịp cuối năm.

Toàn làng An Lạc hiện có hơn 20 cơ sở gắn bó thường xuyên với nghề làm bánh in, hầu hết chỉ hoạt động rộn ràng trong khoảng một tháng cận Tết. Ngoài ra, vào thời điểm nông nhàn cuối năm, nhiều gia đình khác cũng tranh thủ tham gia sản xuất, nhận gia công cho các cơ sở lớn hoặc làm nhỏ lẻ tại nhà để tăng thêm thu nhập.

Làng bánh in An Lạc vào cao điểm sản xuất dịp Tết.

Cứ vào độ cuối năm, tiếng gõ khuôn “lốc cốc” lại vang lên khắp làng nghề, báo hiệu một mùa Tết đang đến rất gần, cũng là lúc người dân bước vào tháng làm việc bận rộn nhất trong năm.

Tại cơ sở bánh của bà Võ Thị Hồi (65 tuổi), ngay từ đầu làng đã có thể nghe rõ tiếng gõ khuôn đều tay. Gắn bó với nghề làm bánh in hàng chục năm, bà Hồi cho biết mỗi năm cơ sở chỉ sản xuất bánh vào dịp Tết, bắt đầu từ đầu tháng Chạp cho đến sát giao thừa.

Nhiều cơ sở làm bánh vẫn duy trì cách in bánh bằng khuôn gỗ để tạo hoa văn bắt mắt, tinh xảo.

“Nguyên liệu chủ yếu là bột nếp, đậu xanh, đường cát, thêm chút vani tạo mùi thơm. Sau khi nấu đường tới độ, trộn đều với bột, hỗn hợp được cho vào khuôn gỗ có hoa văn, cán chặt rồi đem sấy khô”, bà Hồi chia sẻ.

Mỗi mùa Tết, cơ sở của bà Hồi sản xuất khoảng 2 tấn bánh các loại. Hiện cơ sở có tổng cộng 7 lao động, gồm 3 người trong gia đình và 4 lao động thời vụ. Do đơn hàng tăng cao, mọi người phải làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, có thời điểm bắt đầu từ 2h sáng để kịp tiến độ giao bánh.

Người dân làng An Lạc vẫn giữ nhiều công đoạn làm bánh in thủ công.

Bánh in vẫn "hút khách" dịp Tết

Là thế hệ thứ ba nối nghề, ông Đặng Xuân Cầm (72 tuổi) cho biết, năm nào gia đình ông cũng bắt đầu làm bánh từ đầu tháng 12 âm lịch. Năm nay, cơ sở của ông sản xuất khoảng 3 tấn bánh các loại, gồm 2 tấn bánh in đậu xanh và 1 tấn bánh nếp.

Những ngày qua, 6 người trong gia đình ông Cầm tất bật làm bánh để kịp giao theo các đơn đặt hàng. “Cứ gần Tết là thương lái các nơi tìm đến đặt bánh. Gia đình phải huy động tất cả con cháu cùng làm thâu đêm mới kịp”, ông Cầm nói.

Dịp cận Tết, cơ sở của ông Cầm sản xuất hơn 2 tạ bánh mỗi ngày.

Con gái ông, chị Đinh Thị Cẩm (41 tuổi), vốn là công nhân may, cũng xin nghỉ làm gần nửa tháng để phụ gia đình làm bánh. Theo chị Cẩm, dù lo ngại sức mua giảm do khó khăn kinh tế và ảnh hưởng thiên tai, nhưng thực tế đơn hàng năm nay vẫn tăng, có thời điểm không đủ bánh giao cho khách.

“Do hạn sử dụng của bánh in khá ngắn nên chỉ có thể sản xuất vào tháng cận Tết. Năm nay, không lường trước được sức mua nên gia đình rơi vào tình trạng cháy hàng, hiện đang khẩn trương làm để kịp giao đủ cho bạn hàng”, chị Cẩm chia sẻ.

Việc ứng dụng máy móc giúp công việc làm bánh in đỡ vất vả hơn.

Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở An Lạc mạnh dạn đầu tư máy sấy bánh bằng điện thay cho sấy củi như trước. Việc ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại giúp bánh chín đều, mẫu mã đẹp hơn, tăng năng suất và giảm đáng kể cường độ lao động cho người thợ.

Hiện giá bánh in dao động từ 17.000 – 35.000 đồng/gói, tùy loại. Nhờ chất lượng ổn định, giá cả phù hợp và thương hiệu làng nghề lâu năm, bánh in An Lạc được nhiều tiểu thương lấy sỉ, phân phối tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hương vị bánh in từ làng An Lạc tỏa ra đi khắp các tỉnh, thành.

Dù chỉ diễn ra trong khoảng một tháng, mùa bánh in vẫn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Người phụ giúp các công đoạn như in khuôn, đóng gói có thể nhận thù lao từ 200.000 – 300.000 đồng/ngày; với các hộ sản xuất nhỏ, tận dụng nhân lực gia đình, mỗi mùa Tết cũng có thể "bỏ túi" hàng chục triệu đồng.

Giữa nhịp sống hiện đại, nhịp gõ khuôn quen thuộc vẫn đều đặn vang lên từ 2 giờ sáng đến tối muộn mỗi độ xuân về. Thứ bánh dân dã ấy không chỉ mang lại cái Tết đủ đầy cho những người thợ giữ nghề, mà còn là hương vị Tết, ký ức văn hóa gắn bó bền bỉ với nhiều thế hệ người miền Trung.