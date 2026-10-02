Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cho biết có 21/27 nhóm ngành trong thống kê tháng 9 thiếu nguồn lao động so với nhu cầu tuyển dụng, gồm sản xuất - kỹ thuật, thương mại - bán hàng, tài chính - ngân hàng, xây dựng, logistics…