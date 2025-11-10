Tính đến cuối tháng 10, nhà đầu tư cá nhân trong nước sở hữu gần 11,3 triệu tài khoản chứng khoán. Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán trước thời hạn đặt ra cho năm 2030.