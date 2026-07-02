5 giờ sáng, khi mặt trời chưa ló dạng sau những dãy núi trùng điệp, anh Trương Văn Hiến - kỹ thuật viên của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa An bắt đầu một ngày làm việc mới.

Trong căn phòng kỹ thuật nhỏ nằm trên đồi, anh kiểm tra từng thiết bị, kết nối hệ thống truyền thanh thông minh, chuẩn bị cho chương trình phát sóng đầu ngày. 5 giờ 30 phút, tiếng nói qua hệ thống loa truyền thanh vang lên khắp xóm, bản.

Khi mặt trời chưa ló dạng sau những dãy núi trùng điệp, anh Trương Văn Hiến - kỹ thuật viên của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa An đã bắt đầu một ngày làm việc mới.

Với nhiều người ở thành phố, việc tiếp cận thông tin khá dễ dàng, chỉ bằng một cú chạm trên điện thoại thông minh. Nhưng ở những vùng núi cao còn nhiều khó khăn như Hòa An, tiếng loa phát thanh vẫn là “cầu nối” thông tin quan trọng.

Hỗ trợ anh Hiến kiểm tra loa phát thanh ở hội trường nhà văn hóa xóm, anh Mã Xuân Trường - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng xóm Lam Sơn Thượng cho biết, dù thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, đài truyền thanh vẫn giữ vai trò đặc biệt trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

"Bà con thường nghe thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về cảnh báo dịch bệnh… qua đài truyền thanh xã. Khung giờ phát sóng rất phù hợp với thời gian đi làm đồng. Nội dung được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu nên bà con tiếp nhận rất thuận lợi", anh Trường chia sẻ.

Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, “dòng chảy” thông tin ở Hòa An đang được mở rộng với nhiều kênh mới. Các nhóm Zalo của xóm, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Fanpage của Ủy ban nhân dân xã hay kênh "Chợ nông sản Hòa An" trên mạng xã hội Facebook… đang trở thành những "cánh tay nối dài" giúp người dân tiếp cận tri thức công nghệ.

Khi được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách hỗ trợ, khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số, người dân sẽ mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo, chung tay giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo anh Mã Xuân Trường - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng xóm Lam Sơn Thượng, thông tin đã trở thành nguồn lực để tạo sinh kế cho bà con trong xóm.

Thực tế, những quả mắc mật, trám đen ở Lam Sơn Thượng từng chỉ được bán nhỏ lẻ ở các chợ phiên, nay đã có thể tự tin lên sàn thương mại, tiếp cận và bán cho khách hàng ở nhiều địa phương khắp cả nước. Một số đoàn viên, thanh niên trong xóm Lam Sơn Thượng còn phát triển thành công mô hình nuôi ốc bươu đen và quảng bá sản phẩm thông qua nhiều nền tảng số, xây kênh và bán hàng nông sản của gia đình.

"Thông tin từ chỗ chỉ để hiểu biết hay giải trí, nay đã trở thành nguồn lực để tạo sinh kế", anh Mã Xuân Trường cho biết thêm.

Để một bản tin ngắn đến được với người dân vùng cao là cả một hành trình không ít "nhọc nhằn" của những cán bộ thông tin cơ sở.

Địa bàn rộng, nhiều xóm cách xa trung tâm xã, đường sá đi lại khó khăn; thậm chí nhiều xóm chưa có đường bê tông cho xe máy, nên có những chuyến tác nghiệp phải đi bộ hàng giờ đồng hồ băng rừng lội suối.

Một trong những chuyến đi đáng nhớ đối với bà Hoàng Thị Tuyến - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa An là lần tới xóm Lũng Phầy: "Đường dốc, nhiều đoạn anh em phải đi bộ, vác máy quay trên vai. Lúc về cũng phải dắt xe máy, men theo triền dốc xuống chân núi".

Với chị Dương Hoàng Lan - phóng viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa An, kỷ niệm không bao giờ quên là sự "dấn thân" vào điểm nóng trong hai cơn bão số 10 và số 11 năm 2026.

“Ban đầu, nước mới chỉ ngập sát bậc thềm nhà văn hóa. Nhưng khi tiến sâu vào khu dân cư, mực nước dâng nhanh khiến đường về bị chia cắt, tôi bị kẹt và phải ở lại hiện trường. Có những khu vực không thể tiếp cận, chúng tôi phải ghi hình từ xa, thực hiện những cuộc phỏng vấn vội dưới màn mưa nặng hạt. Từng hình ảnh, từng đoạn video được cập nhật liên tục lên các kênh thông tin của xã để người dân kịp thời nắm bắt tình hình và chủ động phòng tránh rủi ro”, chị Lan nhớ lại.

Với kỹ thuật viên như anh Trương Văn Hiến, ngoài những khó khăn chung khi tác nghiệp hiện trường, những rào cản còn đến từ việc địa bàn phụ trách khá lớn. Cụ thể, ngoài việc phải vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở, anh còn phải đi kiểm tra từng cụm loa ở các xóm, xử lý sự cố, hỗ trợ ghi hình và tham gia nhiều nhiệm vụ không tên khác.

"Địa bàn rộng mà chỉ có một mình, nên làm nhiều lúc không xuể", anh Hiến chia sẻ.

Bám bản và gần dân nên cán bộ thông tin cơ sở không hiếm những chuyến bám địa bàn đầy khó khăn kể "hoài" không hết. Theo anh Hiến, sáng lên đường, tối mịt mới về mà công việc vẫn chưa kết thúc. Sau những buổi hành trình tác nghiệp là những giờ thức đêm biên tập, dựng hình, hoàn thiện tin bài để thông tin kịp đến với người dân ngay sáng hôm sau.

"Nhiều lần chị Lan, anh Hiến hay bản thân tôi phải làm việc xuyên từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng", bà Hoàng Thị Tuyến cười hiền và chia sẻ thêm: "Động lực giúp đội ngũ làm công tác truyền thông cơ sở tại Hòa An tiếp tục gắn bó với nghề là mong muốn thông tin được truyền tải kịp thời, góp phần giúp bà con địa phương chủ động tiếp cận chính sách, phòng tránh rủi ro và nắm bắt cơ hội phát triển".

Bà Hoàng Thị Tuyến - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hòa An cho hay, động lực giúp đội ngũ làm công tác truyền thông cơ sở tại Hòa An tiếp tục gắn bó với nghề là mong muốn thông tin được truyền tải kịp thời, góp phần giúp bà con địa phương nắm bắt cơ hội phát triển.

Mặc dù đội ngũ làm công tác truyền thông cơ sở đã nỗ lực hết sức, nhưng hành trình giảm nghèo thông tin ở Hòa An vẫn còn nhiều thách thức. Cụ thể, một số khu vực vẫn tồn tại tình trạng "lõm sóng", "trắng sóng". Trang thiết bị của đài truyền thanh cơ sở thì cũ, nhân lực làm công tác báo chí, truyền thông còn mỏng. Trong khi đó, giao thông đường sá đến các thôn xóm vùng cao, bản làng xa xôi lại trở ngại khó đi.

Nhưng chính giữa những khó khăn ấy, mạng lưới truyền thông cơ sở của Hòa An nói riêng (của tỉnh Cao Bằng nói chung) vẫn đang từng ngày được vận hành với sự nỗ lực bền bỉ và trách nhiệm cao. Từ những kỹ thuật viên thức dậy khi tiếng gà còn chưa cất tiếng gáy, tới những phóng viên không chuyên nhưng thừa nhiệt huyết và niềm đam mê, sẵn sàng dấn thân giữa mưa giông bão lũ.

Từ những cán bộ xóm, người có uy tín bằng nhiệt huyết và sức trẻ kiên trì hướng dẫn bà con tham gia các nhóm Zalo, đưa nông sản lên môi trường số, đưa hương vị vùng cao về xuôi, âm thầm phát triển kinh tế. Chính họ - những "chiến binh thầm lặng" đang âm thầm kéo gần khoảng cách thông tin giữa miền núi với miền xuôi.

Giờ đây, giảm nghèo thông tin không chỉ còn là một khái niệm trong các chương trình, đề án của Nhà nước. Mà đó là những tiếng loa truyền thanh vang lên đều đặn mỗi sớm mai ở những góc bản, bìa rừng. Là những bản tin được gửi vội đi trong đêm cho kịp giờ phát sóng buổi sáng. Là ánh sáng tri thức mang cơ hội mới đến với người dân. Từ chính “dòng chảy” thông tin không ngừng nghỉ ấy, con đường phát triển bền vững cũng rộng mở hơn cho đồng bào, dù họ đang sống ở những xóm làng, thôn bản vùng cao xa xôi nhất nơi tuyến đầu Tổ quốc.