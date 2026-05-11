Phát huy hiệu quả truyền thông trên môi trường số

Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo là điểm nhấn đáng chú ý trong Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2026 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Trong bối cảnh khoảng cách địa lý vẫn là rào cản, những luồng dư luận xấu độc có thể dễ dàng len lỏi vào nhiều bản làng, UBND tỉnh Cao Bằng mạnh dạn xác lập một tư duy mới: Thực hiện "Dân vận 4.0" để đảm bảo quyền được biết, được bàn và được kiểm tra của nhân dân.

Tỉnh xác định phải nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên không gian mạng. Mỗi đảng viên, cán bộ giờ đây không chỉ vận động tuyên truyền miệng mà còn là một kênh truyền thông trên môi trường số, chủ động định hướng dư luận và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc.

Mục tiêu giảm nghèo thông tin được hiện thực hóa thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh truyền thông đa phương tiện. Thông tin về chính sách không nằm im trên giấy mà được tích cực hiển thị qua hệ thống văn bản điện tử, trang thông tin điện tử và các buổi sinh hoạt trực tuyến...

Đặc biệt, việc đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số giúp bà con vùng sâu, vùng xa tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời minh bạch hóa mọi quy trình dịch vụ công. Đây chính là nền tảng để xây dựng một chính quyền phục vụ, giúp nâng cao các chỉ số SIPAS (sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước), PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính) hay PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam)...

Tỉnh Cao Bằng xác định việc đổi mới phương thức dân vận là giải pháp hữu hiệu giúp giảm nghèo thông tin bền vững tại địa phương, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo.

Linh hoạt áp dụng phương thức dân vận ở vùng đặc thù

Cao Bằng không áp dụng rập khuôn mà thiết kế phương thức dân vận riêng cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xác định lấy người có uy tín làm hạt nhân, tỉnh Cao Bằng chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của những người có tiếng nói trong cộng đồng dân tộc thiểu số để vận động bà con phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh biên giới. Đi kèm với đó là các chính sách đãi ngộ, quan tâm thiết thực dành cho lực lượng này. Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính là những "trạm phát sóng" tin cậy nhất, giúp chuyển tải chủ trương của Đảng thành ngôn ngữ của bản làng.

Tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập, quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện được mục tiêu này, đội ngũ thực thi công vụ sẽ trở thành những "sứ giả" đưa chính sách đến với bà con một cách chuẩn xác nhất.

Với vùng đồng bào có đạo, chính quyền địa phương vận động tôn giáo đồng hành cùng pháp luật; tập trung tuyên truyền để đồng bào có đạo sinh hoạt tín ngưỡng đúng quy định, đồng thời cảnh giác, đấu tranh với các hành vi lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết.

Để công tác dân vận tại vùng đặc thù đạt hiệu quả thực chất, Cao Bằng chú trọng vào các con số định lượng và trách nhiệm của người đứng đầu. Một trong những chỉ tiêu ấn tượng nhất là phấn đấu 100% các cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cơ quan hành chính, chính quyền các cấp đều đạt kết quả tích cực, thực hiện giải quyết thỏa đáng các ý kiến kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Việc nghiêm cấm ủy quyền cho cấp phó khi tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ vượt cấp, kéo dài, cho thấy quyết tâm chính trị cao trong việc đối diện và xử lý tận gốc những bức xúc của bà con.

Mặt khác, Cao Bằng đặt mục tiêu 100% các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền các cấp kiểm tra, giám sát và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện theo đúng quy định. Sự minh bạch này chính là “liều thuốc đặc trị” cho tình trạng "nghèo thông tin" về quyền lợi của người dân.

Khi thông tin được thông suốt, khi mỗi chính sách đều "chạm" đến người dân thông qua những phương thức hiện đại và minh bạch, sự đồng thuận xã hội được xác lập, tỉnh Cao Bằng sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh bền vững.