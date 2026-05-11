Số hóa thông tin: Xóa bỏ rào cản địa lý

Nằm tại địa đầu Tổ quốc với địa hình chia cắt, việc đưa thông tin pháp luật đến với đồng bào các dân tộc thiểu số tại các bản làng xa xôi luôn là "bài toán" thách thức đối với cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng.

Nỗ lực giải "bài toán" nêu trên, trong Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh đã xác định việc đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Tỉnh Cao Bằng đang tập trung nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh để hiện thực hóa mục tiêu "giảm nghèo thông tin pháp luật" cho người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu "giảm nghèo thông tin pháp luật", tỉnh tập trung nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (tại địa chỉ https://pbgdpl.caobang.gov.vn). Yêu cầu đặt ra là phải có tính liên thông, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trên môi trường mạng. Điều này giúp người dân dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có kết nối Internet là có thể tiếp cận kho dữ liệu pháp luật chính thống, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đặc biệt, việc triển khai Đề án "Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL giai đoạn 2025 - 2030" theo Quyết định số 766/QĐ-TTg đang được cụ thể hóa bằng các sản phẩm số thiết thực. Không còn dừng lại ở những buổi tuyên truyền trực tiếp thuần túy, Cao Bằng sẽ xây dựng hệ thống ấn phẩm, tài liệu số đa dạng để đăng tải rộng rãi. Song song đó, tỉnh chú trọng phát triển "Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia", giúp cán bộ và nhân dân tại cơ sở có thể tra cứu văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng, chính xác.

Bên cạnh các kênh truyền thống, mạng xã hội như Facebook, Zalo và mạng viễn thông đã được xác định là phương thức truyền thông chủ đạo để tiếp cận người dân. Việc sử dụng các nền tảng có độ phủ sóng cao này không chỉ giúp thông tin pháp luật lan tỏa nhanh hơn mà còn tạo ra sự tương tác hai chiều, giúp cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt và giải đáp những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm.

Tăng cường năng lực thực thi pháp luật từ cơ sở

Trong chiến lược giảm nghèo thông tin pháp luật, Cao Bằng không chỉ chú trọng vào công nghệ mà còn tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của các thiết chế pháp luật tại cơ sở. Tỉnh đặt mục tiêu cao trong việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, coi đây là thước đo hiệu quả của bộ máy chính quyền cơ sở trong việc phục vụ nhân dân.

Đáng chú ý là sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cấp xã. Theo lộ trình, các sở, ban, ngành và UBND cấp xã phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL và hòa giải ngay từ tháng 2/2026. Việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện sẽ được diễn ra thường xuyên trong suốt cả năm nhằm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Đối với đội ngũ nòng cốt, tỉnh tiếp tục triển khai các đề án đào tạo chuyên sâu. Chẳng hạn Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030. Đồng thời, năng lực của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở cũng được củng cố thông qua các hội nghị bồi dưỡng, tập huấn định kỳ. Đây chính là những "cánh tay nối dài" đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống, giúp giải quyết các mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh tại thôn, bản.

Công tác PBGDPL còn được "phủ sóng" đến các đối tượng đặc thù như người lao động trong doanh nghiệp, người khuyết tật, nạn nhân bạo lực gia đình và đặc biệt là học sinh, sinh viên trong các nhà trường... Việc đổi mới nội dung giảng dạy môn Giáo dục công dân và Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, kết hợp với các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, sẽ tạo nền tảng ý thức chấp hành pháp luật vững chắc cho thế hệ trẻ.

Có thể thấy, với sự đầu tư bài bản về công nghệ và con người, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xóa "vùng trắng" về thông tin pháp luật. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiểu biết cho người dân mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong tương lai.