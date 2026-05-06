Phổ cập hạ tầng, xóa vùng thiếu sóng

Trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, tỉnh Cao Bằng xác định hạ tầng viễn thông phải đi trước một bước để tạo tiền đề cho việc giảm nghèo thông tin một cách bền vững.

Tính đến thời điểm hiện tại, mạng lưới viễn thông và băng rộng cáp quang đã vươn tới 100% các xã và hầu hết khu vực biên giới. Toàn tỉnh đã phát triển được 1.217 vị trí trạm BTS, đảm bảo 100% UBND cấp huyện và cấp xã được kết nối Internet băng rộng cố định cáp quang cũng như mạng di động 3G, 4G. Đặc biệt, công nghệ 5G đã bước đầu được thương mại hóa với 215 trạm phát sóng tập trung tại thành phố và các trung tâm huyện.

Tuy nhiên, thách thức trong việc thu hẹp khoảng cách số vẫn hiện hữu khi địa hình chia cắt mạnh. Số liệu báo cáo mới đây của UBND tỉnh Cao Bằng cho thấy, toàn tỉnh vẫn còn 69 thôn, xóm đang trong tình trạng “lõm sóng”, trong đó 32 địa bàn chưa có điện lưới.

Sự phân hóa về hạ tầng Internet cáp quang giữa khu vực nông thôn và thành thị vẫn là rào cản khiến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống ở nhiều địa phương còn ở mức khiêm tốn.

Để giải quyết bài toán xóa "vùng lõm" thông tin, Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2026 do UBND tỉnh ban hành đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang đạt tối thiểu 65% và phủ sóng 5G lên 50% diện tích toàn tỉnh.

Muốn triệt tiêu “nghèo thông tin”, phải nâng cao năng lực sử dụng công nghệ của chính người dân.

Nâng cao kỹ năng số cho người dân: Lấy tổ công nghệ cộng đồng làm nòng cốt

Muốn triệt tiêu “nghèo thông tin”, hạ tầng thôi chưa đủ, quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực sử dụng công nghệ của chính người dân.

Cao Bằng đã xây dựng một mạng lưới “vệ tinh” chuyển đổi số hùng hậu với 1.410 Tổ chuyển đổi số cộng đồng, quy tụ 12.042 thành viên theo phương châm “cầm tay chỉ việc”. Lực lượng này bao gồm các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, đoàn viên thanh niên và những người am hiểu công nghệ trực tiếp hỗ trợ người dân kỹ năng an toàn thông tin và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với đó, việc phát triển các nền tảng tiện ích như Cổng dịch vụ công của tỉnh (hiện đã cung cấp 1.925 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 669 dịch vụ toàn trình) đóng vai trò then chốt trong việc giúp người dân vùng cao tiếp cận các chính sách công mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Các con số mục tiêu trong Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng năm 2026 cho thấy sự quyết liệt của địa phương trong việc định hình một thế hệ công dân số: 80% dân số trưởng thành phải có tài khoản định danh điện tử và sở hữu điện thoại thông minh; 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; 40% người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến, cập nhật các kỹ năng số cơ bản; 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử và 100% các bệnh viện triển khai sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Dù vậy, công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực tại chỗ vẫn gặp khó khăn do cán bộ cấp xã đôi khi còn lúng túng trong việc khai thác các nền tảng số. Để khắc phục, tỉnh đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng cho 365 cán bộ chủ chốt các cấp và tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia”. Những khóa học này không chỉ cung cấp kỹ năng tin học văn phòng mà còn tập trung vào việc sử dụng dịch vụ số an toàn trên không gian mạng và tiếp cận thông tin trong xây dựng nông thôn mới.

Những nỗ lực nêu trên đã đem lại kết quả đáng khích lệ: 16.730 lượt tải ứng dụng trên Nền tảng Công dân số Cao Bằng, kênh tương tác trực tiếp giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tuyến và phản ánh kiến nghị kịp thời đến chính quyền.

Đây là minh chứng cho việc người dân chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động khai thác thông tin, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo đa chiều tại địa phương.