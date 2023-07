Những chiếc tàu sân bay tỷ USD từng một thời lừng danh khắp chốn và tham gia vào những cuộc chiến quan trọng của Mỹ, tuy nhiên, khi hết thời, chúng được bán với giá 1 xu.

Theo Business Insider, USA Today, Fox News | Video: Not What You Think, Youtube @Newport Helicopter Tours, Ronny Wilson...