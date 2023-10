Chia sẻ với VietNamNet, Trung tá Nguyễn Thị Linh Chi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương tâm sự: “Từ phát động của Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về hoạt động “Mẹ đỡ đầu”, Công an tỉnh đã phổ biến đến toàn lực lượng.

Lĩnh hội sự chỉ đạo của cấp trên, Hội Phụ nữ Công an thị xã Kinh Môn đã vận dụng linh động chủ trương phù hợp với thực tiễn. Vì đa số công an phường, xã là cán bộ nam nên từ tháng 9/2022, lãnh đạo Công an thị xã đã thực hiện chương trình “Bố, mẹ đỡ đầu”.

Đến nay, Công an thị xã đã nhận đỡ đầu cho 25 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chiến sỹ đã dành dụm tiền lương, vận động thêm các nhà hảo tâm để chu cấp đều đặn 500 nghìn đồng/tháng cho mỗi cháu, kéo dài 5 năm hoặc cho tới khi các con đủ 18 tuổi.