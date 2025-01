Wishing you a New Year filled with joy, health and prosperity. Thank you for your dedication and wisdom.

(Tạm dịch: Chúc thầy cô một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe và thịnh vượng. Cảm ơn thầy cô vì sự cống hiến và trí tuệ của thầy cô).

Happy New Year! May this year bring you success, happiness and many beautiful moments. Thank you for being an inspiration to us all.

(Tạm dịch: Chúc mừng năm mới! Mong rằng năm nay sẽ mang lại cho thầy cô thành công, hạnh phúc và nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Cảm ơn thầy cô vì đã là nguồn cảm hứng cho chúng em).

Happy New Year! May this year bring new opportunities for you. I wish you good health, happiness and fulfillment in both your personal and professional life.

(Tạm dịch: Chúc mừng năm mới! Mong rằng năm nay sẽ mang đến cho thầy cô những cơ hội mới. Em chúc thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và sự viên mãn trong cả cuộc sống cá nhân và công việc).

On behalf of the entire class community, I would like to wish you a very happy and healthy Lunar New Year. We are so grateful for your hard work and dedication to our education, and we are lucky to have you as our teacher.

(Tạm dịch: Thay mặt cho tập thể lớp, em xin chúc thầy cô một cái Tết Nguyên Đán vui vẻ và mạnh khỏe. Chúng em rất biết ơn vì sự chăm chỉ và cống hiến của thầy cô cho nền giáo dục của chúng em và chúng em thật may mắn khi có thầy cô làm giáo viên).

May the New Year bring you happiness, peace and countless moments of joy. Thank you for being such a wonderful teacher.

(Tạm dịch: Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho thầy cô hạnh phúc, bình yên và vô vàn khoảnh khắc vui vẻ. Cảm ơn thầy cô vì là một người thầy tuyệt vời).

We know that being a teacher is not an easy job, and we appreciate all of the extra time and effort you put in to help us succeed. Your dedication to your profession is truly inspiring. Happy new year 2025.

(Tạm dịch: Chúng em biết rằng trở thành một giáo viên không phải là một công việc dễ dàng và chúng em biết ơn tất cả thời gian và nỗ lực mà thầy cô đã bỏ ra để giúp chúng em có được ngày hôm nay. Sự cống hiến hết mình cho công việc của thầy cô thực sự truyền cảm hứng. Chúc mừng năm mới 2025).

May the New Year bring you good health, a fulfilling career and the joy of seeing your dreams come true.

(Tạm dịch: Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho thầy cô sức khỏe dồi dào, sự nghiệp viên mãn và niềm vui khi thấy ước mơ của thầy cô trở thành hiện thực).

Wishing you a year full of exciting opportunities, peace and prosperity. May this New Year be the best one yet, bringing you success and happiness in everything you do.

(Tạm dịch: Chúc thầy cô một năm tràn đầy cơ hội thú vị, bình an và thịnh vượng. Mong rằng năm mới này sẽ là năm tuyệt vời nhất, mang lại thành công và hạnh phúc trong mọi việc thầy cô làm).

Wishing you a year filled with joy, laughter and unforgettable memories. Thank you for being an amazing teacher!

(Tạm dịch: Chúc thầy cô một năm tràn đầy niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm khó quên. Cảm ơn thầy cô vì đã là một người thầy tuyệt vời).

Happy New Year! Wishing you peace, happiness and the fulfillment of all your dreams in the New Year. Thank you for being a wonderful mentor.

(Tạm dịch: Chúc mừng năm mới! Chúc thầy cô bình an, hạnh phúc và sự viên mãn trong năm mới. Cảm ơn thầy cô vì đã là một người cố vấn tuyệt vời).

May the New Year bring you endless opportunities for success and happiness. Wishing you a wonderful year ahead.

(Tạm dịch: Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho thầy cô những cơ hội vô tận để thành công và hạnh phúc. Chúc thầy cô một năm tuyệt vời phía trước).

Happy Lunar New Year! May this year bring you good fortune, happiness and all of your dreams to fruition. Happy new year 2025!

(Tạm dịch: Chúc mừng Tết Nguyên Đán! Mong rằng năm tới sẽ mang lại cho thầy cô nhiều điều may mắn, hạnh phúc và đặc biệt tất cả những giấc mơ của thầy cô thành hiện thực. Chúc mừng năm mới 2025).

We hope that the new year brings you joy, success and all of the things that you have been hoping for. You deserve all of the happiness and blessings that life has to offer.

(Tạm dịch: Chúng em hy vọng rằng năm tới sẽ đem lại cho thầy cô niềm vui, hạnh phúc, thành công và đạt được tất cả những gì thầy cô mong muốn. Thầy cô luôn xứng đáng nhận được tất cả những hạnh phúc và phước lành mà cuộc sống mang lại).