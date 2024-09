Những ngày chìm trong đau thương ở Làng Nủ

Suốt những ngày tang tóc dài dằng dặc, phải mãi tới sáng 13/9, Làng Nủ mới đón những tin vui đầu tiên. 8h30, chính quyền xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, trong danh sách những người mất tích, rất may có 2 gia đình với 8 người an toàn trở về do chạy được trước khi lũ quét.

Những người may mắn thoát nạn là gia đình anh em ruột Hoàng Văn Tiện (47 tuổi) và gia đình anh Hoàng Văn Duân (39 tuổi).

Đến 16h15 cùng ngày có thêm 3 người dân trong thôn may mắn thoát chết trong lũ dữ do đi làm ăn xa. Như vậy, trong ngày 13/9, 11 trường hợp nghi mất tích đã an toàn trở về. Tính đến thời điểm hiện tại, còn 36 người được xác định mất tích; 48 người chết và 17 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.