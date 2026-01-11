Những ngày cuối tuần, người dân TPHCM và du khách nô nức diện áo dài, vui chơi chụp ảnh tại vườn hoa rộng khoảng 1.000m2 nằm cạnh ga ngầm metro Ba Son.

Vườn hoa nằm cạnh ga ngầm metro Ba Son và cầu Ba Son, có vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận bằng nhiều phương tiện. Không gian được trang trí theo chủ đề Tết, mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh dịp năm mới.

Chị Thảo Vy (phường Thủ Đức) cho biết, chị rất ấn tượng với các tiểu cảnh mang phong cách làng quê Nam Bộ như cầu tre, bãi rơm, nón lá. Mọi thứ được bố trí đan xen trong khuôn viên, tạo điểm nhấn giữa đô thị hiện đại.

Bên cạnh đó, nhiều loài hoa đặc trưng của miền Nam như sao nhái, dừa cạn, cúc mâm xôi, hướng dương được trồng thành từng cụm với nhiều hình dáng, màu sắc, đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách.

Gia đình chị Yến Vy tranh thủ dịp cuối tuần đưa con đi chụp ảnh Tết. Chị cho biết, di chuyển bằng tàu điện giúp tránh nắng, thuận tiện cho việc đi lại cùng trẻ nhỏ

Hình ảnh em bé trong bộ áo dài nhỏ xinh, ngoan ngoãn hợp tác cùng ba mẹ chụp hình khiến nhiều người xung quanh thích thú

Gia đình anh Đình Tuyến (phường Gia Định) đưa con gái đến vui chơi. “Không gian thoáng, không thu phí nên gia đình tranh thủ đưa bé đi dạo, chụp vài tấm hình kỷ niệm”, anh chia sẻ

Cạnh khu vườn là không gian nghệ thuật sắp đặt với các vòng tròn kim loại và dây đan đa sắc, tạo hiệu ứng thị giác như đường hầm ánh sáng, thu hút nhiều người dừng lại ngồi nghỉ

Cẩm Vân (phường Tân Nhơn Phú) cho biết, không gian ở đây rộng rãi, được trang trí đẹp mắt, tạo nhiều góc chụp ảnh ấn tượng. Ngoài ra, cô còn có thể kết hợp tham quan và vui chơi tại nhiều địa điểm lân cận bằng metro, rất thuận tiện

Theo đơn vị đầu tư, thời gian tới, khu vườn sẽ tiếp tục được chăm sóc, bổ sung hoa và tiểu cảnh để phục vụ người dân, du khách trong dịp tết Nguyên đán