Vườn hoa cạnh ga ngầm Ba Son đang thu hút đông đảo người dân và du khách cuối tuần đến vui chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết ở TPHCM.
Những ngày cuối tuần, người dân TPHCM và du khách nô nức diện áo dài, vui chơi chụp ảnh tại vườn hoa rộng khoảng 1.000m2 nằm cạnh ga ngầm metro Ba Son.
Vườn hoa nằm cạnh ga ngầm metro Ba Son và cầu Ba Son, có vị trí thuận lợi, dễ dàng tiếp cận bằng nhiều phương tiện. Không gian được trang trí theo chủ đề Tết, mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh dịp năm mới.
Chị Thảo Vy (phường Thủ Đức) cho biết, chị rất ấn tượng với các tiểu cảnh mang phong cách làng quê Nam Bộ như cầu tre, bãi rơm, nón lá. Mọi thứ được bố trí đan xen trong khuôn viên, tạo điểm nhấn giữa đô thị hiện đại.
Bên cạnh đó, nhiều loài hoa đặc trưng của miền Nam như sao nhái, dừa cạn, cúc mâm xôi, hướng dương được trồng thành từng cụm với nhiều hình dáng, màu sắc, đáp ứng nhu cầu tham quan, chụp ảnh của người dân và du khách.