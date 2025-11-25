Đây là hành trình thú vị mà Dương muốn thực hiện trong dịp sinh nhật 25 tuổi.

"Mình từng cùng mẹ đi tàu nhưng đã rất lâu rồi, không còn nhớ rõ cảm giác ra sao. Trong tiết trời mùa thu mát mẻ, mình muốn đi chuyến tàu này để ngắm nhìn Hà Nội theo một cách mới lạ, tới khám phá Bắc Ninh cổ kính, giàu bản sắc văn hóa. 45 phút trải nghiệm chuyến tàu thật sự thú vị và xứng đáng", Thùy Dương chia sẻ.

Chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" hấp dẫn du khách

Đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" với hành trình "Thăng Long - Kinh Bắc" đi vào hoạt động được hơn 2 tháng, thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế. Tàu khởi hành theo 2 khung giờ cố định là 8h và 13h30.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh kinh thành Thăng Long xưa, đoàn tàu tái hiện ký ức về năm cửa ô nổi tiếng: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Mỗi cái tên đều gợi về một dấu ấn văn hóa, một cửa ngõ ký ức của Hà Nội.

Chuyến tàu này có 3 mức vé khứ hồi: 550.000 đồng/vé (tầng 1) và 650.000 đồng/vé (tầng 2) với các toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác. Vé trải nghiệm toa Ô Chợ Dừa là 750.000 đồng/vé cho cả tầng 1 và 2. Trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí. Trẻ từ 6 đến dưới 10 tuổi được giảm giá 10%.

Thùy Dương trải nghiệm trên toa Ô Cầu Dền. Nữ du khách chọn trang phục áo dài để có những tấm hình ấn tượng

Toàn bộ ghế ngồi đều được bố trí sát cửa sổ, thuận tiện cho việc du khách theo dõi các tuyến đường mà tàu chạy qua. "Cảm giác đi xuyên qua các tuyến đường đông đúc giữa trung tâm Hà Nội nhưng không lo tắc đường, dừng đèn đỏ... thật khác biệt", nữ du khách chia sẻ.

Toa tàu được thiết kế theo phong cách cổ điển pha hiện đại

Toa tàu được thiết kế theo phong cách cổ điển pha hiện đại với nội thất gỗ ấm áp, ánh sáng dịu cùng những họa tiết mang sắc thái hoài cổ khiến hành khách có cảm giác như "xuyên không" về Hà Nội xưa cũ.

Các khung cửa sổ lớn được mở rộng tối đa, cho phép du khách ngắm trọn khung cảnh đặc trưng của phố phường Thủ đô từ mái ngói cũ kỹ ven đường ray, những khu phố tấp nập, cho đến dòng sông Hồng hiền hòa.

Trên tàu du khách được phục vụ xôi cốm, bánh rán ngọt, trà long nhãn....

Trên chuyến tàu, du khách không chỉ ngồi ngắm cảnh mà còn sống trong không gian văn hóa. Những làn điệu quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm được biểu diễn ngay trên tàu, khiến hành trình trở thành một buổi diễn nghệ thuật di động giữa lòng thành phố.

Du khách trong nước và quốc tế đều thích thú xem các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc truyền thống

Từng trải nghiệm những tuyến tàu hỏa ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới nhưng chị Nguyễn Hồng Thu Trang (Hà Nội) vẫn có cảm xúc rất đặc biệt khi đi "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train".

"Kiến trúc, những góc check-in, trải nghiệm đồ uống, ẩm thực, âm nhạc... đều mang nét đặc trưng của văn hóa Hà Nội. Hệ thống thuyết minh điểm đến trên tàu vừa có thông tin lịch sử vừa có sự hài hước, khiến du khách cảm thấy tươi mới, thú vị", chị Trang chia sẻ.

Chị Trang cho biết sẽ giới thiệu trải nghiệm thú vị này tới bạn bè từ xa tới Hà Nội

Điểm nhấn của hành trình là chuyến tham quan khu di tích Đền Đô (Bắc Ninh) - Di tích quốc gia đặc biệt thờ 8 vị vua triều Lý - triều đại đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử dân tộc.

Ngôi đền có không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên, với vườn cây xanh mát và thủy đình trên hồ nước trong xanh, nên tạo ra cảnh quan thanh bình và đậm chất làng quê Bắc Bộ.

Sau nghi lễ dâng hương, du khách nghe thuyết minh về lịch sử ngôi đền, về công lao, sự nghiệp các vị vua nhà Lý để thêm tự hào về truyền thống Thăng Long - Kinh Bắc.

Du khách còn được thưởng thức màn biểu diễn hát quan họ ở thủy đình của các liền anh liền chị

Tour du lịch bằng tàu hỏa từ Hà Nội về đền Đô không chỉ mở ra một hành trình khám phá mà còn là cách quảng bá mới mẻ, hấp dẫn giúp du khách thực sự "chạm" vào không gian văn hóa Kinh Bắc. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đáp - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết, đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" đang thu hút du khách, nhất là du khách trẻ và du khách quốc tế tới Bắc Ninh. Bắc Ninh đặt mục tiêu đưa du lịch đường sắt trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc, không dừng lại ở yếu tố mới lạ ban đầu mà phát triển bền vững, lâu dài.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đưa du lịch đường sắt trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng

Theo ông Nguyễn Văn Đáp, tháng 11 năm nay, Bắc Ninh chính thức ra mắt dự án quảng bá du lịch "Go to Bac Ninh" - một dự án quảng bá văn hóa - du lịch Bắc Ninh trên không gian mạng, góp phần đưa hình ảnh vùng đất Kinh Bắc đến gần hơn với công chúng.

Ngành du lịch Bắc Ninh kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo hơn nữa du khách đến với vùng đất Kinh Bắc, đặc biệt là giới trẻ.