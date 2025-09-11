Nông dân Bắc Ninh cho 30.000 con vịt nghe nhạc để ăn khỏe, ít bệnh

Ông Lê Xuân Nam ở phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh đã có một cách làm sáng tạo trong nuôi vịt. Đó là phát nhạc cho 30.000 con vịt nghe quan họ, chèo, nhạc trẻ… để chúng ăn khỏe, ít bệnh, phát triển đồng đều, nâng cao chất lượng thịt.