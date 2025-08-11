Những ngày gần đây, trên tuyến đường Vành đai 3 không còn những tấm biển quảng cáo giá trứng 60.000 đồng/30 quả, thay vào đó là mức giá 90.000 đồng/30 quả. Tức giá trứng đã được điều chỉnh tăng từ 20.000 đồng/chục quả lên mức 30.000 đồng/chục quả.

Tại chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội), giá trứng gà đỏ được niêm yết ở mức 30.000 đồng/chục quả, trứng gà Ai Cập giá 35.000 đồng/chục quả, trứng vịt giá 33.000 đồng/quả. Riêng trứng gà ta xịn có giá dao động từ 45.000-50.000 đồng/chục quả.

Theo các tiểu thương bán trứng gia cầm, khoảng một tháng nay, giá các loại trứng đồng loạt tăng mạnh. Đơn cử, đầu tháng 7, trứng gà Ai Cập có giá 2.600 đồng/quả, nay đã chạm ngưỡng 3.500 đồng/quả, tương đương mức tăng 35%. Các loại trứng gà, vịt khác cũng tăng từ 20-30% so với thời điểm cuối tháng 6 và đầu tháng 7.

Giá trứng gia cầm đồng loạt tăng mạnh. Ảnh: TA

Nguyên nhân giá trứng tăng mạnh là bởi thời điểm này đang cao điểm làm bánh trung thu nên doanh nghiệp gom mua lượng lớn trứng gia cầm. Hơn nữa, năm ngoái và suốt mấy tháng đầu năm nay giá trứng chạm đáy, người nuôi thua lỗ nặng nên có tình trạng nông dân phá đàn, treo chuồng. Thế nên, nguồn cung trứng khan hiếm, đẩy giá tăng cao.

Trao đổi với VietNamNet chiều 11/8, ông Trần Văn Mạnh - chủ trang trại chăn nuôi hơn 3 vạn gà đẻ trứng ở phường Kinh Môn (TP Hải Phòng) cho biết, thời điểm cuối tháng 6 trang trại gà của ông vẫn chịu thua lỗ nặng vì trứng chỉ bán được 1.300-1.400 đồng/quả.

Tuy nhiên, sang đến đầu tháng 7 giá trứng bất ngờ tăng phi mã. Theo đó, chỉ ít ngày giá trứng gà ông xuất bán buôn tại trang trại đã vọt lên 2.300 đồng/quả, thậm chí cách đây một tuần còn bán được với giá 2.700 đồng/quả, tức tăng gấp đôi so với hồi cuối tháng 6.

“Đây cũng là mức giá cao kỷ lục trong vài năm qua, giúp người chăn nuôi gỡ gạc lại phần nào vốn liếng sau một thời gian dài thua lỗ nặng”, ông Mạnh chia sẻ.

Sau khi tăng lên 2.700 đồng/quả, mấy ngày gần đây giá lại hạ nhiệt còn 2.300 đồng/quả. Dù vậy, với 2,4 vạn quả trứng gà đỏ thu được mỗi ngày, trừ đi chi phí ông Mạnh lãi khoảng gần 17 triệu đồng.

Sau một thời gian dài lỗ nặng, nay người chăn nuôi lãi từ 700-1.000 đồng/quả trứng. Ảnh: TA

Giám đốc một doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm đẻ trứng thừa nhận, phải rất lâu giá trứng mới có đợt tăng mạnh như thế này.

Vị này nhận định, nguyên nhân là bởi nguồn cung giảm bởi sau giai đoạn giá xuống thấp năm 2024, nhiều trang trại buộc phải thu hẹp quy mô đàn gia cầm hoặc tạm ngừng sản xuất. Trong khi, trứng gia cầm xuất khẩu sang Campuchia, Lào và Trung Đông tăng trở lại nhờ giá cả cạnh tranh hơn.

Đặc biệt, nhu cầu tại thị trường nội địa phục hồi và bước vào cao điểm khi các “ông lớn” ngành bánh kẹo gom mua mạnh để làm nguyên liệu sản xuất bánh trung thu.

Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cũng cho rằng, trong bối cảnh cầu tăng, cung giảm đã đẩy giá trứng tăng vọt trong hơn 1 tháng qua.

Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi bùng phát khiến người tiêu dùng giảm tiêu thụ thịt lợn. Thực phẩm được lựa chọn thay thế là trứng gia cầm, thịt gia cầm… từ đó góp phần thúc đẩy giá trứng tăng cao.

Cũng theo ông Sơn, giá trứng dao động từ 2.000-2.800 đồng/quả sẽ phù hợp với giá trị thực của loại thực phẩm này và đảm bảo người chăn nuôi có lãi.

Song, tâm lý của người chăn nuôi khi thấy giá cao, có lãi tốt sẽ đẩy mạnh việc tái đàn. Trong khi, chăn nuôi gà đẻ trứng thì chỉ cần 5-6 tháng gà đã bắt đầu cho khai thác trứng. Do đó, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Việt Nam cảnh báo, giá trứng có thể quay đầu giảm mạnh nếu việc tái đàn không được kiểm soát trong thời gian tới.