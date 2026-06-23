"Kỷ lục gia" xuất sắc của tập thể lớp 9A5

Trúng tuyển 1 khối chuyên đã khó, Phạm Mai Dung (học sinh lớp 9A5 của Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội) còn trúng tuyển tới 5 nguyện vọng của 4 trường chuyên. Em còn gây ấn tượng khi trúng tuyển ở cả 2 khối chuyên Ngữ văn và Tiếng Anh.

Cụ thể, Mai Dung trúng tuyển khối chuyên Tiếng Anh của 3 trường gồm: THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam; THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội; THPT Chuyên Ngoại ngữ (xuất sắc giành học bổng bán phần).

Em cũng trúng tuyển khối chuyên Văn của 2 trường gồm: THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam cùng THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Phạm Mai Dung trúng tuyển tới 5 nguyện vọng của 4 trường chuyên. Ảnh: NVCC

Không chỉ là "kỷ lục gia" xuất sắc của tập thể lớp 9A5, với kết quả này, nữ sinh Trường THCS Thanh Xuân cũng lọt nhóm thí sinh trúng tuyển nhiều lượt chuyên nhất của Hà Nội.

Chưa hết, ở kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên của Hà Nội, cô bạn còn chứng minh khả năng của mình với tổng điểm 28,75 (trong đó Tiếng Anh 10, Toán 9,75 và Ngữ văn 9) - mức điểm thi ngang bằng thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 không chuyên của Hà Nội năm 2026.

Chia sẻ với VietNamNet, Mai Dung cho hay em cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động với kết quả này. “Bởi đây không chỉ là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của em trong 4 năm học mà còn là công sức, sự quan tâm và dìu dắt của cha mẹ, thầy cô nhà trường”, nữ sinh nói.

Tự hào về cô học trò luôn đứng top đầu của trường

Các giáo viên cho hay phía sau thành tích ấn tượng đó là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng đầy bản lĩnh.

Cô Phùng Quỳnh Nga, Phó hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân cho hay, nhà trường rất vui và tự hào về cô học trò luôn đứng top đầu của trường.

Theo cô Nga, Mai Dung sở hữu tư duy logic nhạy bén, khả năng phản biện sắc sảo và tính kỷ luật rất cao.“Thành công của Mai Dung không phải là một sự ngẫu nhiên mà là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, nghị lực và kiên định sắt đá với mục tiêu đề ra”, cô Nga nói.

Nữ sinh Phạm Mai Dung cùng cô hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân - Nguyễn Thanh Huyền. Ảnh: NVCC.

Điều khiến các thầy cô đánh giá cao Mai Dung là tinh thần ham học hỏi, sự cầu thị và luôn biết lắng nghe để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. “Không chỉ chăm chú thu nhận tri thức, sự tương tác thông minh, sắc sảo và say mê của Mai Dung trong từng giờ học đã vô hình trung truyền cảm hứng ngược lại, năng lượng sáng tạo cho chính các thầy cô trên bục giảng”, cô Nga nói.

Nói về cách học, Mai Dung cho rằng kiên trì và nỗ lực là điều rất quan trọng. Em luôn cố gắng nắm chắc kiến thức cơ bản trước khi tìm hiểu các dạng bài nâng cao. Bên cạnh đó, Mai Dung cũng có thói quen ghi lại những lỗi sai và ôn tập định kỳ, bởi “em nghĩ mình học được nhiều nhất từ những lần mắc lỗi”. Cách học này giúp em tiếp thu kiến thức hiệu quả và lâu dài hơn.

Nữ sinh thường ưu tiên hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng và có thời hạn gần trước, sau đó phân bổ thời gian cho việc ôn tập và học thêm kiến thức mới. “Khi học, em cố gắng cân bằng giữa việc củng cố kiến thức cơ bản và luyện các dạng bài nâng cao, đồng thời dành thời gian nghỉ ngắn giữa các buổi học để duy trì sự tập trung và hiệu quả”, nữ sinh nói.

Không chỉ học giỏi, Mai Dung cũng rất tích cực, nghiêm túc trong tất cả các hoạt động văn nghệ, thể thao của trường lớp; các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế.

“Trong lớp, Mai Dung cũng được các bạn yêu quý. Có thể nói đây là một nữ sinh toàn diện”, cô Nga nói.

Mai Dung cho biết, trước nhiều cơ hội, em quyết định sẽ theo học khối chuyên Tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đây là môn học Mai Dung yêu thích và có định hướng rõ ràng‌. Tại ngôi trường mới, em không chỉ mong muốn có được môi trường học tập tốt, năng động mà còn hướng tới việc phát triển các hoạt động ngoại khóa.