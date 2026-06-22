Theo đó, ở kỳ thi lớp 10 chuyên của Hà Nội năm 2026, thủ khoa khối chuyên Toán là em Nguyễn Hải Nam (lớp 9A Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đạt 47,75 điểm; trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thủ khoa khối chuyên Văn của Hà Nội năm 2026 là em Đặng Huyền Anh (lớp 9A5 Trường THCS Cầu Giấy) đạt 43,75; trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Thủ khoa khối chuyên Tiếng Anh của Hà Nội năm 2026 là em Đàm Gia Linh (lớp 9A5 Trường THCS Cầu Giấy) đạt 45,35 điểm; trúng tuyển Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Riêng khối chuyên Vật lý, có 3 học sinh đồng thủ khoa cùng đạt tổng điểm 47,25 là các em Bùi Nguyên Khang (lớp 9C2 Trường THCS Archimedes Academy), Ngô Xuân Tùng (lớp 9A5 Trường THCS Cầu Giấy) và Nguyễn Đức Minh (lớp 9T Trường THCS Tân Định).

Cụ thể, danh sách thủ khoa thi lớp 10 chuyên của Hà Nội năm 2025 như sau:

Năm nay, thủ khoa của kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên Hà Nội năm 2026 là em Trần Minh Hà, học sinh lớp 9G0 của Trường THCS - THPT Newton. Thí sinh này trúng tuyển Nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng với tổng điểm 29,75 (trong đó, điểm môn Ngữ văn 9,25; Toán 9,5; Ngoại ngữ 10; điểm ưu tiên là 1). Tuy nhiên, nữ sinh này cho biết sẽ tiếp tục theo học Trường THPT Newton.