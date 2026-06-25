Trong kỳ thi vào lớp 10 của Sở GD-ĐT Hà Nội, Trần Thục Anh, học sinh Trường THCS Trưng Vương, đạt 9 điểm cả Toán và Văn, 10 điểm tiếng Nhật và 9,5 điểm tiếng Nhật chuyên.

Với kết quả này, Thục Anh trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 cả chuyên Trung và chuyên Nhật của thành phố năm nay. Trước đó, nữ sinh cũng thi đỗ vào chuyên tiếng Nhật của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

“Em rất bất ngờ và hạnh phúc với kết quả này”, Thục Anh chia sẻ.

Mỗi tuần gặp người Nhật để luyện nghe, sửa bài luận

Niềm yêu thích tiếng Nhật của Thục Anh bắt đầu từ những năm đầu THCS, khi em theo học tiếng Nhật tại Trường THCS Trưng Vương. Khi ấy, Thục Anh đã yêu thích văn hóa Nhật.

Có chị gái theo học ngôn ngữ này, cả hai chị em thường đồng hành, hỗ trợ nhau trong những bài đọc khó. Ngoài ra, bố mẹ Thục Anh cũng tạo điều kiện cho em theo học những giáo viên giỏi và động viên con phát triển đam mê.

Trần Thục Anh, học sinh Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: NVCC

Để nâng cao năng lực tiếng Nhật, ngoài việc học trên lớp, Thục Anh thường xuyên xem hoạt hình Nhật Bản, đọc sách, truyện và theo dõi các bản tin tiếng Nhật trên những kênh chính thống để rèn kỹ năng nghe.

"Một ngày em dành khoảng 3-5 giờ cho tiếng Nhật", nữ sinh cho biết.

Thục Anh bắt đầu lên kế hoạch ôn thi chuyên từ học kỳ II năm lớp 9. Vì thế, ngoài tập trung học tốt các môn Toán và Ngữ văn trên lớp, nữ sinh còn dành nhiều thời gian cho môn chuyên.

Theo Thục Anh, để đạt kết quả cao ở môn ngoại ngữ cần rèn luyện đồng đều cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Trong đó, kỹ năng viết từng là điểm yếu lớn nhất của em. Vì thế, hàng ngày Thục Anh thường tìm các chủ đề bài luận hay để tự luyện viết ở nhà. Sau đó, em gửi cho các cô giáo dạy tiếng Nhật ở trường để được góp ý, chữa bài.

Điều đặc biệt, thông qua sự kết nối của giáo viên, Thục Anh có cơ hội tham gia các buổi giao lưu miễn phí với những tình nguyện viên người Nhật.

"Mỗi tuần, em đều cố gắng tham gia một buổi. Em tranh thủ thời gian đó để luyện nghe, nói và nhờ các tình nguyện viên góp ý cho bài luận của mình. Khi được trò chuyện trực tiếp với người bản xứ, em quen dần với ngữ điệu, cách phát âm và tốc độ nói tự nhiên của họ", nữ sinh chia sẻ.

Theo Thục Anh, phương pháp này mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ kỹ năng giao tiếp được cải thiện, cách viết của nữ sinh cũng trở nên tự nhiên hơn.

"Nhờ được sửa bài thường xuyên nên văn phong của em giống người bản xứ hơn. Kỹ năng nghe cũng tiến bộ vì em quen với cách phát âm và tốc độ nói thực tế", Thục Anh cho biết.

Nhờ những nỗ lực ấy, Thục Anh từng giành giải Nhất môn tiếng Nhật cấp phường Cửa Nam và giải Ba môn tiếng Nhật cấp thành phố năm lớp 9.

Học từ những lần vấp ngã

Dù nổi bật ở môn tiếng Nhật, Thục Anh vẫn duy trì kết quả tốt ở các môn văn hóa khác. Nữ sinh cho biết bí quyết là không để dồn bài tập và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập trên lớp.

“Em ưu tiên xử lý các môn Toán, Văn trên lớp. Khi về nhà, em tập trung hoàn toàn cho tiếng Nhật. Em luôn cố gắng nắm chắc kiến thức cơ bản nên việc làm đề không quá khó khăn”, em nói.

Theo Thục Anh, điều quan trọng nhất trong học tập là tìm được "điểm đam mê" của bản thân và chủ động mở rộng kiến thức từ đó.

"Ví dụ với tiếng Nhật, ngoài sách giáo khoa, em còn xem phim, đọc sách, truyện để hiểu thêm về văn hóa và lối sống của người Nhật. Còn môn Văn thì phải luyện viết nhiều, viết đúng và đủ ý, không nên diễn đạt quá cộc lốc", nữ sinh chia sẻ.

Hành trình ôn thi của Thục Anh cũng không tránh khỏi những giai đoạn áp lực. Có thời điểm điểm thi thử thấp, Thục Anh không khỏi lo lắng và hoài nghi năng lực của mình.

"Nhưng sau đó, em cố gắng bình tĩnh, nhìn lại từng lỗi sai để xem mình đang hổng kiến thức ở đâu, bất cẩn ở đâu rồi tìm cách sửa. Khi nhìn thẳng vào lỗi sai và học từ nó, mình sẽ không mắc lại ở những bài sau nữa", nữ sinh kể.

Trần Thục Anh là thủ khoa cả hai khối chuyên Nhật và chuyên Trung của Hà Nội. Ảnh: NVCC

Theo Thục Anh, động lực lớn với em chính là mẹ. “Mẹ em không biết nhiều ngoại ngữ nhưng luôn khuyên em cần học tử tế, không phải để đối phó hay lấy thành tích mà học bằng đam mê, nỗ lực để sau này có nhiều cơ hội hơn”, Thuc Anh nói.

Sau khi trúng tuyển, nữ sinh dự định sẽ theo học lớp chuyên Nhật của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Trong ba năm THPT, mục tiêu của Thục Anh là tiếp tục nâng cao trình độ tiếng Nhật và giành học bổng du học.

"Em sẽ cố gắng học thật tốt để có thể giành học bổng trong tương lai. Nhật Bản là đất nước mà em mong muốn được học tập và trải nghiệm", nữ sinh thủ khoa cho biết.