Kỳ tích 4 thủ khoa cùng trong 1 lớp

Trong danh sách các thủ khoa thi lớp 10 chuyên của Hà Nội năm 2026 do Sở GD-ĐT Hà Nội công bố, lớp 9A5 của Trường THCS Cầu Giấy nổi bật lên khi có đến 4 học sinh góp mặt.

Cụ thể, thành viên của lớp 9A5, em Đặng Huyền Anh trở thành thủ khoa chuyên Văn của Hà Nội năm 2026 với tổng điểm 43,75.

Em Đàm Gia Linh là thủ khoa chuyên Tiếng Anh của Hà Nội năm 2026 với tổng điểm xét tuyển 45,35.

Em Ngô Xuân Tùng là thủ khoa chuyên Vật lý của Hà Nội với tổng điểm 47,25.

Em Đỗ Nguyễn Bảo Hà là thủ khoa chuyên Sinh của Hà Nội với tổng điểm 45,5.

4 thủ khoa thi lớp 10 chuyên của Hà Nội năm 2026 cùng học lớp 9A5 Trường THCS Cầu Giấy. Từ trái qua phải lần lượt là các em: Đặng Huyền Anh thủ khoa chuyên Văn; Đỗ Nguyễn Bảo Hà thủ khoa chuyên Sinh; Đàm Gia Linh thủ khoa chuyên Tiếng Anh; Ngô Xuân Tùng thủ khoa chuyên Vật lý.

Chia sẻ với VietNamNet, cô Trần Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5 của Trường THCS Cầu Giấy cho hay quá bất ngờ và hạnh phúc.

“Thực sự tôi không dám nghĩ đến việc lớp do mình chủ nhiệm có nhiều thủ khoa đến vậy. Trong suốt 26 năm đi dạy của tôi, đây là lần đầu tiên lớp có cùng lúc 4 thủ khoa và có lẽ cũng khó có thể lặp lại kỳ tích sau này”, cô Nga nói.

Cô Nga nhận xét cả 4 học sinh đều rất ngoan và cố gắng, nỗ lực trong học tập. “Học tốt, có tố chất ở môn học theo đuổi và luôn thể hiện rõ sự cố gắng, nhưng các em đều rất khiêm tốn, không tự cao. Lúc nào các em cũng nói với cô rằng sẽ cố gắng hết sức có thể để mang kết quả tốt về không chỉ cho bản thân mà cho lớp, trường. Vì thế, các em cố gắng ở tất cả các môn chứ không phải chỉ các môn theo định hướng chuyên. Thực sự điều đó khiến giáo viên chủ nhiệm như tôi cảm thấy rất cảm động”, cô Nga nói.

Huyền Anh cùng cô giáo chủ nhiệm (phải) và mẹ (trái). Ảnh: NVCC.

Theo cô Nga, đến thời điểm này, cả 4 học sinh này đều đỗ 3 trường chuyên.

Huyền Anh trúng tuyển các trường: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên ĐH Sư phạm (thủ khoa khối chuyên Văn), THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Trước đó, Huyền Anh từng giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi cấp quận và giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn ở năm học 2024-2025.

“Huyền Anh nhỏ nhắn nhưng rất tình cảm. Em luôn như một liều thuốc động viên, tạo động lực cho cả lớp. Khi nào cô buồn, Huyền Anh cũng sẵn sàng chia sẻ”, cô Nga chia sẻ.

Gia Linh cùng cô giáo chủ nhiệm và mẹ (phải). Ảnh: NVCC.

Gia Linh trúng tuyển các trường: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên ĐH Sư phạm. Trước đó, cô bạn từng giành giải Nhất thi học sinh giỏi cấp phường và giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh năm học 2025 – 2026.

“Gia Linh cũng tình cảm và rất cầu toàn đặc biệt trước mỗi kỳ thi nhưng luôn đạt kết quả rất cao. Gia Linh có khả năng tự học rất tốt, chịu khó xin cô tài liệu học tập. Gia Linh vẫn nói với tôi rằng đến giờ số tài liệu mà cô cho cũng phải chất đầy một bao tải”, cô Nga nói.

Bảo Hà cùng mẹ (trái) và giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: NVCC.

Bảo Hà và Xuân Tùng cũng trúng tuyển các trường: THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, THPT Chuyên ĐH Sư phạm)

Trước đó, Bảo Hà từng giành giải Nhất thi học sinh giỏi cấp phường và giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Sinh học ở năm học 2025-2026. Cô bạn được nhận xét nhỏ nhắn, có phần nhút nhát nhưng ẩn chứa nội lực lớn và luôn cố gắng.

Còn Xuân Tùng từng giành giải Ba thi học sinh giỏi cấp phường môn Vật lý năm học 2025-2026. “Xuân Tùng là con trai nhưng rất hiền lành, chỉn chu, cẩn thận”, cô Nga chia sẻ.

Tập thể lớp 9A5 cùng giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Nga. Ảnh: NVCC.

Trung bình điểm thi của lớp đạt 26,52; 39/42 em đỗ chuyên

Không chỉ có 4 thủ khoa, theo cô Nga, tập thể lớp 9A5 cũng có nhiều thành viên học tốt. Minh chứng là thống kê điểm thi vào lớp 10 Hà Nội của cả lớp năm 2026 trung bình đạt tới 26,52 điểm. Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, có 39/42 học sinh của lớp đỗ các trường chuyên (chiếm tỷ lệ 92,86%). Tổng cộng các thành viên lớp có 99 lượt đỗ chuyên.

“Kết quả của năm học này thực sự vượt quá sự mong đợi. Điều tôi vui nhất là lớp học tốt nhưng luôn đoàn kết, biết yêu thương và tạo động lực cho nhau trong suốt quá trình học tập”, cô Nga nói.

Huyền Anh và Gia Linh cho biết sẽ chọn theo học lần lượt chuyên Văn và chuyên Tiếng Anh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Còn Xuân Tùng và Bảo Hà lần lượt quyết định theo học chuyên Vật lý và chuyên Sinh học của Trường THPT Chuyên Sư phạm.

Trao đổi với VietNamNet, ông Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho hay, năm nay là lần đầu tiên 1 lớp có 4 thủ khoa, trong đó có 1 thủ khoa “kép” (thủ khoa chuyên Văn của Hà Nội và thủ khoa chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Sư phạm). “Hằng năm, nhà trường cũng có nhiều thủ khoa, nhưng đây là lớp đầu tiên có trường hợp đặc biệt như vậy và cũng là kỷ lục”, ông Thông nói.