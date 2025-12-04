Bàn về tầm quan trọng của giáo dục trong việc định hình căn tính, TS. Nguyễn Nam chia sẻ: “Từ mô hình học hành theo Nho học đến giáo dục hiện đại, nhà trường Việt Nam vẫn mang sứ mệnh kép: vừa trang bị tri thức, vừa hình thành nhân cách và ý thức cộng đồng. Giáo dục Việt Nam ngày càng nhấn mạnh đến việc ‘học để làm người,’ ‘học để chung sống.’ Chương trình giáo dục phổ thông (2018) đã đưa các giá trị văn hóa, đạo đức, và lịch sử vào giảng dạy theo hướng năng lực, giúp học sinh hiểu Việt Nam qua trải nghiệm, chứ không phải bằng việc học vẹt, hay lặp lại máy móc”.

Với định hướng ấy, nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Fulbright Việt Nam, đã định hướng gắn tri thức với văn hóa, khởi tạo không gian để người trẻ hiểu về trách nhiệm của mình đối với di sản dân tộc. Cụ thể, tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, đặc biệt là ngành Việt Nam học, các bạn sinh viên sẽ được nghiên cứu Việt Nam qua lăng kính liên ngành - từ lịch sử, văn hóa đến kinh tế; với đa cấp độ - từ cá thể, tập thể, cộng đồng, đến quốc gia, liên quốc gia và toàn cầu.

Sự đa dạng này là kết quả của quá trình nghiên cứu và tìm cách thích nghi với bối cảnh xã hội hiện nay. Toàn cầu hóa đang mở ra cơ hội để Việt Nam hội nhập với thế giới, song cũng đặt ra rất nhiều thách thức về sự hòa tan văn hóa.