logo website

logo website
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
  • Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
  • Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
  • Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
  • Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
  • © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
  • Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
  • Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
  • Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
  • Email: contact@vietnamnet.vn
  • Báo giá: http://vads.vn
  • Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn
Aa Aa
VietNamNet
Thứ Ba, 04/08/2026 - 06:45

Nút giao tuabin gần 2.400 tỷ đồng trên Vành đai 3.5 dần thành hình

Xuân Minh

Xem các bài viết của tác giả
Nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long trị giá gần 2.400 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, nhiều cầu nhánh tuabin và hầm chui đã dần lộ hình hài.

Bài viết liên quan:

Video liên quan nhất

image

TP HCM: Trên 2.600 tỷ xây nút giao thông vào khu đô thị cửa ngõ phía Nam

image

Quốc lộ 13 thay đổi tổ chức giao thông, người dân phấn khởi vì giảm hẳn tai nạn

image

Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng tăng tốc, dự kiến 10/10 thông tuyến

image

TPHCM: Người dân mong đường vành đai 2 được hồi sinh sau nhiều năm 'đắp chiếu'

VIDEO NỔI BẬT