Nút giao tuabin gần 2.400 tỷ đồng trên Vành đai 3.5 dần thành hình

Nút giao Vành đai 3.5 - Đại lộ Thăng Long trị giá gần 2.400 tỷ đồng đang tăng tốc thi công, nhiều cầu nhánh tuabin và hầm chui đã dần lộ hình hài.