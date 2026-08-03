Theo đó, cầu vượt thép vẫn giữ hướng tuyến nối đường Võ Thị Sáu sang đường 3/2 như phương án cũ. Chiều dài cầu giảm từ 268m xuống 260m, bề rộng tăng từ 6,5m lên 8m. Phía dưới tổ chức giao thông dạng đảo xuyến, có thể kết hợp đèn tín hiệu phân luồng.