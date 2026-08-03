Người dân chờ cầu vượt thép hơn 328 tỷ tại vòng xoay kẹt xe bật nhất TPHCM

TPHCM đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu vượt thép tại Công trường Dân Chủ, nâng tổng vốn lên gần 329 tỷ đồng để đồng bộ với tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.