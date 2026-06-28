Theo kênh truyền hình Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/6 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh không quân nước này tập kích cây cầu bắc qua sông Seversky Donets ở gần khu định cư Mayaki, vùng Donetsk.

"Máy bay Su-34 đã được triển khai để thả bom dẫn đường FAB-500 vào mục tiêu. Cây cầu sau đó được xác nhận đã bị phá hủy hoàn toàn. Đòn tấn công này đã làm gián đoạn quá trình luân chuyển lực lượng và tiếp tế của Ukraine trong khu vực", phía Nga cho biết.

Nga thả bom đánh sập cầu vượt sông của Ukraine ở Donetsk. Video: Zvezda

FAB-500 M62 có trọng lượng 500kg và hiện là một trong những loại bom có sức công phá lớn nhất của quân đội Nga. Loại bom này thường được sử dụng để xuyên phá hủy các boong-ke và các phương tiện thiết giáp của đối phương.

FAB-500 có thể di chuyển khoảng 15km sau khi được thả và đạt tốc độ lên tới 1.900 km/h khi tiếp đất, cho phép tăng cường sức công phá nhờ động năng khi va chạm với mục tiêu. Mô đun hiệu chỉnh (UMPC) trên FAB-500 có thiết kế tương tự với bộ điều khiển JDAM-ER của Mỹ, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GPS nhằm đảm bảo độ chính xác.