Một buổi tiệc sinh nhật tưởng như riêng tư lại trở thành tâm điểm tranh cãi tại bang Assam (Ấn Độ) sau khi được tổ chức ngay trên một cây cầu vượt đông đúc ở thành phố Guwahati.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc sau đó xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Video ghi cảnh tiệc sinh nhật giữa cầu vượt

Theo hình ảnh được chia sẻ, doanh nhân Gautam Baruah cùng vợ xuất hiện trên một tấm thảm đỏ trải giữa cầu vượt Kumar Bhaskar Varma. Khu vực này được trang trí bằng bóng bay và các phụ kiện tiệc sinh nhật.

Phía sau cặp đôi là một chiếc Land Rover Defender màu trắng, cùng nhiều ô tô khác đỗ ngay trên cầu vượt.

Trong video, người vợ cắt bánh sinh nhật, sau đó cùng chồng và bạn bè chụp ảnh, quay video lưu niệm. Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối.

Phía sau cặp đôi là một chiếc Land Rover Defender màu trắng, cùng nhiều ô tô khác đỗ ngay trên cầu vượt.

Sau khi xem video, một người dùng mạng bình luận: "Phạt hành chính liệu đã đủ chưa? Sử dụng tài sản công cộng như của riêng mình, hành động thiếu suy nghĩ chỉ để thể hiện tình cảm nơi công cộng?"

Một tài khoản khác mỉa mai: "Bán chiếc xe đi rồi thuê một phòng tiệc còn hợp lý hơn." Trong khi đó, người dùng khác cho rằng: "Ông ta nên bị phạt tiền hoặc bỏ tù vì việc này."

Theo các báo cáo, việc tổ chức tiệc trên cầu vượt đã gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến người tham gia lưu thông.

Cảnh sát Bharalumukh sau đó lập hồ sơ điều tra đối với doanh nhân Gautam Baruah. Tổng cộng 14 người, bao gồm cả hai vợ chồng và những người tham dự buổi tiệc, đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ bốn phương tiện được sử dụng trong sự kiện, gồm một chiếc Land Rover Defender, một chiếc Mercedes, một chiếc Mahindra Scorpio và một chiếc Honda City.

Cảnh sát cho biết ông Baruah bị thẩm vấn về hành vi sử dụng trái phép hạ tầng công cộng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, doanh nhân này bị truy tố theo các Điều 125, 270 và 285 của Bộ luật Bharatiya Nyay Sanhita (BNS).

Trong đó, Điều 125 quy định xử lý các hành vi liều lĩnh hoặc bất cẩn gây nguy hiểm đến tính mạng và sự an toàn của người khác; Điều 270 xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng; còn Điều 285 áp dụng đối với các hành vi gây nguy hiểm, thương tích hoặc cản trở người khác trên đường công cộng.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về tình trạng lạm dụng không gian công cộng và hạ tầng giao thông cho các sự kiện mang tính cá nhân.

Theo Cartoq

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