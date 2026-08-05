Ô tô mắc kẹt trên vỉa hè và tình huống xử lý khó hiểu của tài xế

TRUNG QUỐC – Một đoạn video an ninh ghi lại tình huống giao thông khó hiểu tại thành phố Trùng Khánh đang gây chú ý trên mạng xã hội khi một tài xế liên tiếp điều khiển ô tô đâm vào cùng một bậc thềm bê tông trên vỉa hè, khiến phần đầu xe bị hư hỏng.