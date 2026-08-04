Hy hữu cảnh trộm nhét cả con bò vào ghế sau ô tô rồi tẩu thoát trong đêm

ẤN ĐỘ – Đoạn video ghi lại một vụ trộm hy hữu, khi một nhóm đối tượng kéo một con bò lên chiếc ô tô cỡ nhỏ rồi nhanh chóng tẩu thoát trong đêm đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.