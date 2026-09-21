Pha lùi xe ‘siêu đỉnh’ giúp tài xế ô tô thoát nạn trước xe tải mất phanh

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tài xế ô tô có pha xử lý “cực đỉnh” để tránh chiếc xe tải mất phanh lao xuống dốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.