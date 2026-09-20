Khoảnh khắc trực thăng đài truyền hình rơi, bốc cháy dữ dội khi đang tác nghiệp

MỸ – Một trực thăng tin tức của đài truyền hình NBC4 rơi và bốc cháy tại khu vực Chatsworth, thành phố Los Angeles, khi đang đưa tin về một vụ tai nạn khác, khiến 3 người thiệt mạng.