Tài xế phanh dúi dụi tránh bé trai đi xe đạp bất ngờ băng qua đường

Camera hành trình ghi lại tình huống giao thông thót tim khi một bé trai đi xe đạp bất ngờ băng cắt qua đường ngay trước đầu ô tô đang lưu thông. May mắn, tài xế kịp thời phanh gấp nên tránh được va chạm trong gang tấc.