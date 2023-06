KHI 'ÔNG HOÀNG DÃ NGOẠI' CHẠY MARATHON

Một lý do khác khiến anh tìm đến marathon là bởi sau những lần khám sức khoẻ định kỳ tại cơ quan, chỉ số mỡ máu của anh luôn cao vượt ngưỡng cho phép. Có lần chỉ số đạm cũng tăng vọt. Lo lắng cho sức khoẻ bản thân, rồi tính chuyện lâu dài sau này vẫn gắn bó với nghề báo, đặc thù công việc hay phải đi nay đây mai đó, anh quyết định xỏ giày, chạy bộ.

5h, loạt "vận động viên" chạy ở cự li 21,6km bắt đầu nhập cuộc. Do Tài đăng ký chạy ở mức 10km nên chưa đến lượt. Anh liền cùng bạn bè và các "vận động viên" khác tự tiếp nước, điện giải và dùng những món ăn nhẹ để lấy năng lượng.

CUỘC CHẠY MARATHON CỦA GIỚI BÁO CHÍ TRONG MƯA

Giống như Nguyễn Trọng Tài, 499 vận động viên nghiệp dư khác có mặt trước giờ bắt đầu hơn tiếng đồng hồ. Bất lợi cho toàn bộ dân báo chí, truyền thông ngày hôm nay là trời đổ mưa nặng hạt. Nhưng may mắn địa điểm "thi đấu" lần này là Công viên Yên Sở, có địa hình thuận lợi, bao quanh là cây xanh, hồ nước. Nơi đây cũng đã diễn ra rất nhiều giải chạy phong trào của các đơn vị, doanh nghiệp.

Do làm công tác quản lý, chị phải dành nhiều thời gian ngồi ở văn phòng hàng ngày, chứng đau đầu thỉnh thoảng lại tái phát. Nữ nhà báo kỳ cựu của VietNamNet kể, cách đây khoảng 5-6 năm, chị cũng lười vận động như bao bạn bè khác của mình. Trong lần xỏ giày vào đường chạy đầu tiên, chị đạt quãng đường 200m. Sau đó chị tự tăng dần lên, rồi cứ thế trở thành một thói quen. Đến nay, mỗi khi cơn đau đầu ập đến, đôi giày dưới chân Hà Sơn trở thành giải pháp hữu hiệu. "Tôi sẽ ra hồ gần nhà chạy vài vòng, mồ hôi toát ra là hết, khỏi phải thuốc thang gì", chị cười nói.

Hoàn thành chặng đường dài và về đích, nhiều vận động viên hào hứng ăn mừng chiến thắng. Chạy marathon, người ta thường không quan trọng về nhất hay nhì. Chiến thắng ở đây là chiến thắng với chính bản thân mình. Không ít người lựa chọn những đường chạy "nhỉnh" hơn vùng an toàn của mình một chút để thử sức. Về hình thức, marathon rất đơn giản nhưng muốn thực hiện, mỗi người cần có ý chí, sự tự tin và kế hoạch rõ ràng. Để hoàn thành mỗi chặng đua từ 10 km cho đến hàng chục km, người chạy phải có lòng quyết tâm, tinh thần vượt khó, bền bỉ và nỗ lực hết mình.

Nhà báo Nguyễn Trọng Tài có mặt ở vạch đích sau 1 tiếng 04 phút trên cung đường 10km. Anh kể may mắn hôm nay định đi một loại dép được sử dụng trong thể thao để chạy nhưng sau đó đã được mọi người khuyên đổi sang giày cho yên tâm. Được chừng 6km thì mưa xối cả. Chạy trong điều kiện ấy anh cảm thấy vất vả quá nhưng lại cho rằng đó cũng là một trải nghiệm thú vị. "Anh em bạn bè đến đây đều trong tâm trạng thoải mái. Rất vui vì không ai bỏ cuộc. Chạy mưa khi tăng tốc dễ bị chấn thương vì gặp tình huống ngoài dự đoán. May thay hôm nay không có ai bị ngã. Nếu mà cố chấp chạy bằng dép khéo tôi ngã đến mấy lần rồi vì không nghĩ mưa gắt như vậy. May thật đấy!", vừa cầm kỷ niệm chương anh vừa cười nói.