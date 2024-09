Ảnh: UPI

Theo BBC, ông Trump, 78 tuổi, là ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa trong 3 cuộc bầu cử liên tiếp và đã định hình lại đảng này rất nhiều trong vòng 8 năm qua.

Trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Sinclair, khi được hỏi liệu ông có tiếp tục tranh cử trong trường hợp thua Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris không, ông Trump trả lời: "Không, tôi sẽ không... Tôi hy vọng sẽ thành công". Luật Mỹ cấm các Tổng thống phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ, vì vậy, ông Trump cũng không thể tái tranh cử vào năm 2028 nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp diễn ra.

Trước đây, ông Trump hiếm khi thừa nhận khả năng thua mà thường xuyên kích động những người ủng hộ bằng các bài phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội, trong đó cam kết giành chiến thắng tại các cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, đây là lần thứ 2 trong vòng 4 ngày, cựu Tổng thống đã đề cập tới khả năng thất bại.

Tại một sự kiện do Hội đồng Israel - Mỹ tổ chức vào ngày 19/9, ông Trump đã nói tới khả năng bị thua và cho rằng bất kỳ thất bại nào như vậy cũng có một phần lỗi của cử tri Do Thái. Tuyên bố này của ông Trump đã bị chiến dịch tranh cử của bà Harris và Ủy ban Do Thái Mỹ phi đảng phái cùng Liên đoàn chống phỉ báng lên án.

Việc ông Trump thừa nhận khả năng thua cuộc có thể phản ánh triển vọng của Đảng Dân chủ đã thay đổi như thế nào kể từ khi bà Harris trở thành ứng cử viên của đảng sau khi Tổng thống Joe Biden quyết định rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng.

Chiến dịch của bà Harris đã huy động được hơn 190 triệu USD vào tháng 8, nhiều hơn so với 130 triệu USD mà chiến dịch của ông Trump và các tổ chức liên kết huy động được.

Trong các cuộc thăm dò ý kiến ​​toàn quốc mà BBC theo dõi, bà Harris đang dẫn trước ông Trump. Ngoài ra, theo kết quả cuộc thăm dò do CBS công bố vào hôm 22/9, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 52% ​so với 48% trên toàn quốc.

Tại các tiểu bang chiến trường quan trọng, nơi có thể quyết định kết quả chung cuộc, bà Harris đang dẫn trước với tỷ lệ sít sao là 51% so với 49%, đây là một sự cải thiện nhỏ so với mức 50% trong một cuộc thăm dò tương tự do CBS tiến hành vào tháng trước.