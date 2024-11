Tỉnh Đắk Lắk,với lợi thế tài nguyên đất đai cùng với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, phù hợp với nhiều cây công nghiệp dài ngày, tạo ra nhiều sản phẩn nông sản giá trị kinh tế cao cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu

Ea Drơng là xã thuần nông với hơn 3000 hộ dân, trong đó 70% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Bên cạnh các vườn hồ tiêu, cà phê, mắc ca, sầu riêng,… gần đây, những trang trại ớt trải dài hút tầm mắt đã đã góp thêm nguồn sinh kế, giúp hàng trăm bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Drơng có thêm công ăn, việc làm ổn định.

So với các loại cây nông sản khác, ớt dễ trồng, không kén đất, từ lúc xuống giống đến khi cho quả chín là 3 tháng và thu hoạch đều trong thời gian khoảng 6 tháng tiếp theo. Năng suất ớt hữu cơ so với việc trồng truyền thống là ngang nhau, thậm chí, ớt hữu cơ còn cho quả to đều, cay và mẫu mã đẹp hơn cách trồng truyền thống.