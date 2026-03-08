Phẫn nộ cảnh bà ngoại hất cả xô nước nóng lên người bé trai 4 tuổi

ẤN ĐỘ – Theo NDTV, một bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng sau khi bà ngoại tức giận hất cả xô nước nóng lên người vì cậu bé vô tình xịt sơn trúng bà trong lúc chơi đùa.