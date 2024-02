Tại TP Hội An (Quảng Nam), rất đông du khách đổ về các con phố trung tâm như Trần Phú, Bạch Đằng… Tối 30 Tết, TP Hội An tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, đặc sắc trên khắp địa bàn thành phố nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và đề cao tính sáng tạo, đổi mới của người Hội An.

Nhiều khách du lịch chọn ngắm cảnh bằng thuyền, một số khác chọn bài chòi giải trí thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới. Trên đường Châu Thượng Văn, du khách trong và ngoài nước thích thú với ông đồ cho chữ trong đêm giao thừa.